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Haberler Galeri Alişan'ın kızı Eliz "Maşallah" dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz!
Giriş Tarihi: 17.05.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 09:59

'ın kızı Eliz "Maşallah" dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz!

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı Eliz 'in yeni fotoğrafını "Babacım kalk işe geç kalacaksın" notuyla paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı. İşte "Maşallah" dedirtten şarkıcı ve ünlü çiftin çocuklarıyla beğeni yağan paylaşımları...

Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz!

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz!

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan kızı Eliz 'in yeni fotoğrafını "Babacım kalk işe geç kalacaksın" notuyla paylaştı.

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Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz!

Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı.

Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz!

Birçok takipçi minik Eliz'in annesi 'un kopyası olduğunu yazdı.

Alişan'ın kızı Eliz Maşallah dedirtti... Şarkıcı Alişan'ın sabah şekeri kızı Eliz!

İşte "Maşallah" dedirtten şarkıcı 'ın kızı Eliz ve ünlü çiftin çocuklarıyla beğeni yağan paylaşımları...

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