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Haberler Galeri Alkolü fazla kaçıran Burak Deniz'in olaylı gecesi! Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya küfürler yağdırdı!
Giriş Tarihi: 17.09.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 09:15

Alkolü fazla kaçıran Burak Deniz'in olaylı gecesi! Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya küfürler yağdırdı!

Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırınca oteli birbirine kattı. Magazin gündemine düşen son dakika haberine göre, Burak Deniz bir skandala imza attı. Şahmaran dizisi oyuncusu Burak Deniz, hakkında ortaya herkesi şok eden bir iddia atıldı. Otelde fazla alkol tüketttiği söylenen Burak Deniz'in hedefinde meslektaşı Nilperi Şahinkaya vardı. Altın Koza Film Festivali nedeniyle uzun süredir aşk yaşadığı Emre Yusufi ile otelde konaklanmaya gelen Nilperi Şahinkaya, olay çıkaran Burak Deniz'in küfürlü çirkin saldırısı ile neye uğradığını şaşırdı. İşte Burak Deniz'in olaylı gecesinin ayrıntıları...

Alkolü fazla kaçıran Burak Deniz’in olaylı gecesi! Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’ya küfürler yağdırdı!

Oyuncu Burak Deniz, Adana'da kaldığı otelde dün gece büyük rezillik yaşattı. Alkolü fazla kaçıran ünlü oyuncu, otelde Nilperi Şahınkaya'ya zor anlar yaşattı.

Alkolü fazla kaçıran Burak Deniz’in olaylı gecesi! Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’ya küfürler yağdırdı!

Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırınca oteli birbirine kattı.

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Alkolü fazla kaçıran Burak Deniz’in olaylı gecesi! Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’ya küfürler yağdırdı!

Magazin gündemine düşen son dakika haberine göre, Burak Deniz bir skandala imza attı.

Alkolü fazla kaçıran Burak Deniz’in olaylı gecesi! Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’ya küfürler yağdırdı!

Şahmaran dizisi oyuncusu Burak Deniz, hakkında ortaya herkesi şok eden bir iddia atıldı.

Alkolü fazla kaçıran Burak Deniz’in olaylı gecesi! Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’ya küfürler yağdırdı!

Otelde fazla alkol tüketttiği söylenen Burak Deniz'in hedefinde meslektaşı Nilperi Şahinkaya vardı. İşte Burak Deniz'in olaylı gecesinin ayrıntıları...

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