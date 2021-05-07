Almeda Abazi paylaştı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Almeda Abazi'nin kız kardeşi adeta kopyası!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şimdilerde bir kız bebek bekleyen Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. 9 aylık hamile olan Almeda Abazi son olarak sosyal medya hesabından annesi ve kız kardeşi ile paylaşımda bulundu. Almeda Abazi'nin annesinin ablası gibi görünmesinin yanı sıra kız kardeşinin güzel oyuncuya benzerliği ağızları açık bıraktı. Almeda Abazi'nin kız kardeşi adeta kopyası gibi... İşte Almeda Abazi'nin annesi ve kız kardeşi ile pozu...