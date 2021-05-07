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Haberler Galeri Almeda Abazi paylaştı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Almeda Abazi'nin kız kardeşi adeta kopyası!
Giriş Tarihi: 07.05.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 12:25

paylaştı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... adeta kopyası!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu ile , 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şimdilerde bir kız bebek bekleyen Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. 9 aylık hamile olan Almeda Abazi son olarak sosyal medya hesabından annesi ve kız kardeşi ile paylaşımda bulundu. Almeda Abazi'nin annesinin ablası gibi görünmesinin yanı sıra kız kardeşinin güzel oyuncuya benzerliği ağızları açık bıraktı. adeta kopyası gibi... İşte ve kız kardeşi ile pozu...

Almeda Abazi paylaştı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Almeda Abazi'nin kız kardeşi adeta kopyası!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu ile , 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı.

Almeda Abazi paylaştı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Almeda Abazi'nin kız kardeşi adeta kopyası!

Şimdilerde bir kız bebek bekleyen ile , ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

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Almeda Abazi paylaştı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Almeda Abazi'nin kız kardeşi adeta kopyası!

9 aylık hamile olan son olarak sosyal medya hesabından annesi ve kız kardeşi ile paylaşımda bulundu.

Almeda Abazi paylaştı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Almeda Abazi'nin kız kardeşi adeta kopyası!

'nin annesinin ablası gibi görünmesinin yanı sıra kız kardeşinin güzel oyuncuya benzerliği ağızları açık bıraktı.

Almeda Abazi paylaştı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Almeda Abazi'nin kız kardeşi adeta kopyası!

'nin kız kardeşi adeta kopyası gibi...

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