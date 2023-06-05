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Haberler Galeri Altın saçlı Kurt Efe göründü! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin plaj keyfi! Başak Dizer paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 14:23

Altın saçlı Kurt Efe göründü! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin plaj keyfi! Başak Dizer paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

Son olarak Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile de hayranlarının markajında. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizisi sezon finali yapan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Barcelona'ya uçtu. Başak Dizer tatillerini paylaşırken takipççilerine Kurt Efe sürprizi de yaptı. İşte altın saçlarıyla babasına benzetilen Kurt Efe'nin plaj keyfine yorum yağdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe...

Altın saçlı Kurt Efe göründü! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin plaj keyfi! Başak Dizer paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

Türkiye'nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe altın sarı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Altın saçlı Kurt Efe göründü! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin plaj keyfi! Başak Dizer paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklığı ve performansı ile övgüleri topluyor. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi ile aşk pozu gelmişti.

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Altın saçlı Kurt Efe göründü! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin plaj keyfi! Başak Dizer paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır da mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.

Altın saçlı Kurt Efe göründü! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin plaj keyfi! Başak Dizer paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.

Altın saçlı Kurt Efe göründü! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin plaj keyfi! Başak Dizer paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

Dizisi sezon finali yapan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Barcelona'ya uçtu.

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