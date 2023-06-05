Altın saçlı Kurt Efe göründü! Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin plaj keyfi! Başak Dizer paylaştı sosyal medyadan yorum yağdı!

Giriş Tarihi: 05.06.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 14:23

Son olarak Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı ile de hayranlarının markajında. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olan çift, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizisi sezon finali yapan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Barcelona'ya uçtu. Başak Dizer tatillerini paylaşırken takipççilerine Kurt Efe sürprizi de yaptı. İşte altın saçlarıyla babasına benzetilen Kurt Efe'nin plaj keyfine yorum yağdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe...