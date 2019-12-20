‘Aman Reis Duymasın’ Berlin ve Rotterdam galasında büyük ilgi gördü

'KÖPEKLERE FISILDAYAN ADAM DERLER BANA'

Gösterim sonrası en çok alkışı alan isimlerden biri filmin yıldızı ömer kurt oldu. 'EDHO'daki gibi filmde de 'Zafer' karakterini canlandıran Kurt, seyircilerin ilgi odağı oldu. Kurt'un, Sivas kangal cinsi köpekle olan sahneleri seyirciyi çok güldürdü. Bugüne kadar altı filmde rol alan Kurt'un; hâlâ özel bir hastanede idari işler müdürü olarak görev yaptığını öğrendim. 15 yıldır yönetici. 40 yaşından sonra oyunculuğa başlayan Kurt, "Bu saatten sonra şımaracak halimiz yok. Yaşadıklarım hayal gibi" dedi. Seyircilerin en çok güldüğü Sivas kangal köpeğiyle olan sahnelerinin kendisini zorlamadığını söyleyen Kurt, "Köpekleri çok severim. Sivas'ta bana 'Köpeklere fısıldayan adam' derler" dedi.