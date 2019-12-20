Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • ‘Aman Reis Duymasın’ Berlin ve Rotterdam galasında büyük ilgi gördü

ve galasında büyük ilgi gördü

'', ve galasından sonra gurbetçilerle buluştu. Büyük ilgi gören galada , 400 kişiyle fotoğraf çektirerek rekor kırdı. Seyirci, yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinin tatilini anlatan filmin her sahnesinde kahkahaya boğuldu

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Magazin
Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:38
‘Aman Reis Duymasın’ Berlin ve Rotterdam galasında büyük ilgi gördü

Sinehane'nin yapımcılığında Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener'in Berna Aruz'la birlikte yazdığı '' filmi, geçtiğimiz günlerde yapılan galaların ardından Almanya ve Hollanda seyircisiyle de buluştu. Başta yönetmen Onur Tan ve Oktay Kaynarca olmak üzere tüm ekibin katıldığı özel gösterimleri takip ettim.

‘Aman Reis Duymasın’ Berlin ve Rotterdam galasında büyük ilgi gördü

Çekimleri uzun bir ön hazırlık döneminden sonra İstanbul ve Erdek'te dört haftada tamamlanan filmde; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden tanıdığımız karakterlerin tatil için gittikleri yerde başlarına gelen komik olaylar konu ediliyor. Film, her iki ülkede de gurbetçilerden büyük beğeni aldı. Özellikle 'deki gösterime sanatseverlerin ilgisi büyüktü. Kırmızı halı seremonisi yoğun izdiham sebebiyle kısa sürdü. Oyuncular, gösterim sonrası salonları tek tek dolaşarak seyircilerle buluştu. Berlin'deki olumlu tepkiler oyuncuları çok memnun etti. Gerçekten Berlinliler filmin her sahnesinde kahkahaya boğuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
‘Aman Reis Duymasın’ Berlin ve Rotterdam galasında büyük ilgi gördü

'KÖPEKLERE FISILDAYAN ADAM DERLER BANA'
Gösterim sonrası en çok alkışı alan isimlerden biri filmin yıldızı ömer kurt oldu. 'EDHO'daki gibi filmde de 'Zafer' karakterini canlandıran Kurt, seyircilerin ilgi odağı oldu. Kurt'un, Sivas kangal cinsi köpekle olan sahneleri seyirciyi çok güldürdü. Bugüne kadar altı filmde rol alan Kurt'un; hâlâ özel bir hastanede idari işler müdürü olarak görev yaptığını öğrendim. 15 yıldır yönetici. 40 yaşından sonra oyunculuğa başlayan Kurt, "Bu saatten sonra şımaracak halimiz yok. Yaşadıklarım hayal gibi" dedi. Seyircilerin en çok güldüğü Sivas kangal köpeğiyle olan sahnelerinin kendisini zorlamadığını söyleyen Kurt, "Köpekleri çok severim. Sivas'ta bana 'Köpeklere fısıldayan adam' derler" dedi.

‘Aman Reis Duymasın’ Berlin ve Rotterdam galasında büyük ilgi gördü

BERLİN'DE KİLLA HAKAN'IN YANINA KOŞTU
Dizide ve filmde 'boran' karakterini canlandıran mustafa üstündağ, rap müzik hastası çıktı. üstündağ, 'e iner inmez soluğu dünyaca ünlü Türk rap'çi Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş'un yanında aldı. Üstündağ, "Çocukluğumdan beri hastasıyım. İnsanlar bizim yanımıza geldiğinde nasıl heyecanlanıyorlarsa, ben de aynı şeyi yaşadım. Çok özel bir adam."

‘Aman Reis Duymasın’ Berlin ve Rotterdam galasında büyük ilgi gördü

KARA KALEM PORTRE DUYGULANDIRDI
'de ve 'da en çok ilgi gören isimlerden biri Ozan Akbaba'ydı. Fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Akbaba, 400'den fazla kişiyle fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncunun sabrına hayran kaldım. Bu arada Rotterdam'daki gala sonrası bir hayranının hediye ettiği kara kalem portresi Akbaba'yı duygulandırdı.

‘Aman Reis Duymasın’ Berlin ve Rotterdam galasında büyük ilgi gördü
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
‘Aman Reis Duymasın’ Berlin ve Rotterdam galasında büyük ilgi gördü
BİZE ULAŞIN