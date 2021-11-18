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Haberler Galeri Amca gibi amca Alişan! Kaybettiği kardeşinin kızlarını yanından ayırmıyor... Şarkıcı Alişan'dan yeğeni ile Gaziantep turu!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:15

Amca gibi amca Alişan! Kaybettiği kardeşinin kızlarını yanından ayırmıyor... Şarkıcı Alişan'dan yeğeni ile Gaziantep turu!

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan "Amca gibi amca" dedirtti. Yeğenlerini kendi çocuklarından ayırmayan Alişan, son olarak büyük yeğeni ile Gaziantep turuna çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alişan "Şimdi ben onu gezdiriyorum, inşallah büyüyünce o beni gezdirecek" notunu düştü.

Amca gibi amca Alişan! Kaybettiği kardeşinin kızlarını yanından ayırmıyor... Şarkıcı Alişan’dan yeğeni ile Gaziantep turu!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti.

Amca gibi amca Alişan! Kaybettiği kardeşinin kızlarını yanından ayırmıyor... Şarkıcı Alişan’dan yeğeni ile Gaziantep turu!

Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan "Amca gibi amca" dedirtti.

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Amca gibi amca Alişan! Kaybettiği kardeşinin kızlarını yanından ayırmıyor... Şarkıcı Alişan’dan yeğeni ile Gaziantep turu!

Alişan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından annesi ve kaybettiği kardeşi ile güzel günlerden kalma bir fotoğrafını paylaşarak duygu yüklü sözlerle evlat acısı ile sarsılan anne ve babasına seslenmişti.

Alişan paylaşımında "Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı... Biliyorum ne sen ne babam, artık hiç böyle gülemeyeceksiniz dolu dolu... Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz... Böyle siyah beyaz kaldık... Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam sizde bizim için ayakta kalın olur mu?... Hepimizin size ihtiyacı var... Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz... Allah sizden razı olsun annem, babam..." demişti.

Amca gibi amca Alişan! Kaybettiği kardeşinin kızlarını yanından ayırmıyor... Şarkıcı Alişan’dan yeğeni ile Gaziantep turu!

Alişan, bağlandığı bir canlı yayında göz yaşlarını tutamayan "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." sözleri ile yaşadığı zor günler anlatmıştı.

Amca gibi amca Alişan! Kaybettiği kardeşinin kızlarını yanından ayırmıyor... Şarkıcı Alişan’dan yeğeni ile Gaziantep turu!

Yeğenlerini kendi çocuklarından ayırmayan Alişan, son olarak büyük yeğeni ile Gaziantep turuna çıktı.

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