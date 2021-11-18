Amca gibi amca Alişan! Kaybettiği kardeşinin kızlarını yanından ayırmıyor... Şarkıcı Alişan’dan yeğeni ile Gaziantep turu!

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan "Amca gibi amca" dedirtti. Yeğenlerini kendi çocuklarından ayırmayan Alişan, son olarak büyük yeğeni ile Gaziantep turuna çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alişan "Şimdi ben onu gezdiriyorum, inşallah büyüyünce o beni gezdirecek" notunu düştü.