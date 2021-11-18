Amca gibi amca Alişan! Kaybettiği kardeşinin kızlarını yanından ayırmıyor... Şarkıcı Alişan’dan yeğeni ile Gaziantep turu!

Alişan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından annesi ve kaybettiği kardeşi ile güzel günlerden kalma bir fotoğrafını paylaşarak duygu yüklü sözlerle evlat acısı ile sarsılan anne ve babasına seslenmişti.

Alişan paylaşımında "Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı... Biliyorum ne sen ne babam, artık hiç böyle gülemeyeceksiniz dolu dolu... Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz... Böyle siyah beyaz kaldık... Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam sizde bizim için ayakta kalın olur mu?... Hepimizin size ihtiyacı var... Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz... Allah sizden razı olsun annem, babam..." demişti.