Ameliyat olan Seren Serengil dikişleri alınmadan tanıtım çekimlerine koştu! Seren Serengil’in son hali hayranlarını korkuttu!

"AMELİYAT OLALI 4 GÜN OLDU"

Serengil paylaşımına; "Ameliyat olalı tam dört gün oldu.. İlk defa bu sabah yataktan kalktım daha dikişlerim alınmadan tanıtım çekimini gecikmeli de olsa çektim.." notunu düştü.