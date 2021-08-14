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Haberler Galeri Ameliyat olan Seren Serengil dikişleri alınmadan tanıtım çekimlerine koştu! Seren Serengil'in son hali hayranlarını korkuttu!
Giriş Tarihi: 14.08.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 10:40

Ameliyat olan Seren Serengil dikişleri alınmadan tanıtım çekimlerine koştu! Seren Serengil'in son hali hayranlarını korkuttu!

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan Seren Serengil, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 70 kilodan 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping Sendromuna yakalanan Seren Serengil, şimdilerde yeniden kilo almak için çabalıyor. Ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde yeniden bıçak altına yattı ve safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hemen ayaklanan ünlü sunucu, Söylemezsem Olmaz'ın tanıtım çekimlerine katıldı. Seren Serengil'in son hali takipçilerini endişelendirdi.

Ameliyat olan Seren Serengil dikişleri alınmadan tanıtım çekimlerine koştu! Seren Serengil’in son hali hayranlarını korkuttu!

Zayıflamak için gerçekleştirdiği operasyonlar yüzünden sürekli kilo kaybı yaşadığı için ölümle burun buruna gelen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde tekrar ameliyat masasına yatmıştı.

Ameliyat olan Seren Serengil dikişleri alınmadan tanıtım çekimlerine koştu! Seren Serengil’in son hali hayranlarını korkuttu!

Henüz dikişleri alınmadan sunuculuğunu yaptığı "Söylemezsem Olmaz" programının tanıtım çekimlerine katılan Seren Serengil, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ameliyat olan Seren Serengil dikişleri alınmadan tanıtım çekimlerine koştu! Seren Serengil’in son hali hayranlarını korkuttu!

"AMELİYAT OLALI 4 GÜN OLDU"

Serengil paylaşımına; "Ameliyat olalı tam dört gün oldu.. İlk defa bu sabah yataktan kalktım daha dikişlerim alınmadan tanıtım çekimini gecikmeli de olsa çektim.." notunu düştü.

Ameliyat olan Seren Serengil dikişleri alınmadan tanıtım çekimlerine koştu! Seren Serengil’in son hali hayranlarını korkuttu!

Ayrıca Seren Serengil, kendisini hasta yatağında bile enerjik ve gülen yüzlü haline çevirdiklerini söylediği yapımcısına ve ekibine teşekkür etti.

Ameliyat olan Seren Serengil dikişleri alınmadan tanıtım çekimlerine koştu! Seren Serengil’in son hali hayranlarını korkuttu!

ZAYIFLIĞI ENDİŞELENDİRDİ

Aşırı zayıflığı dikkat çeken Serengil'in bu görüntüsü sevenlerini endişendirirken, pek çok takipçisi sağlığına dikkat etmesi yönünde uyarıda bulundu.

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