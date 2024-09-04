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Haberler Galeri Amerika’da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik gerçekleri tek tek anlattı! “Annem iyileşmek istemedi”
Giriş Tarihi: 04.09.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 06:38

Amerika’da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik gerçekleri tek tek anlattı! “Annem iyileşmek istemedi”

Amerika'da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, GÜNAYDIN'a konuştu. Anjelik, annesinin son anlarını, bilinmeyen yönlerini anlattı, vasiyetini açıkladı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik sözlerine şöyle deva etti: Bu arada beni üzen bir şey var. Kendini, annemin dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Ama böyle bir şey yok. Nuri Alço mesela. Sürekli bir beyanat veriyor, kendisini anlamak mümkün değil.

Tuba KALÇIK
Amerika’da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik gerçekleri tek tek anlattı! Annem iyileşmek istemedi

Geçtiğimiz günlerde Amerika'da hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son anlarına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası annesinin iyileşmek istemediğini belirten Calvin, Ahu Tuğba'nın Türkiye'ye ne zaman defnedileceğinin tarihinin de henüz belli olmadığını söyledi.

Amerika’da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik gerçekleri tek tek anlattı! Annem iyileşmek istemedi

Annenizi kaybettiniz neler söylemek istersiniz?
Annem bir haftaya yakın uyuyamamıştı. Ölmeden önceki gece alnını öptüm, "Seni çok seviyorum" dedim. Uyumaya gittim. Keşke ona sarılsaydım. İçimde ukde kaldı.

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Amerika’da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik gerçekleri tek tek anlattı! Annem iyileşmek istemedi

Keşke biraz daha yanında kalsaydım. Ertesi gün uyandım, dışarı çıktım, geri geldim. Sanki basiretim bağlandı. Annem uykusuz kaldı, uyusun diye düşündüm.

Amerika’da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik gerçekleri tek tek anlattı! Annem iyileşmek istemedi

Ama gece 11 gibi çok uyudu diye düşündüm. 01.00'de odasına gittim. Annemi iki elimle omuzlarından kaldırdım.

Amerika’da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik gerçekleri tek tek anlattı! Annem iyileşmek istemedi

Baktım buz gibi. Cesediyle karşılaştım. 'Anne' diye koşarak koridora çıktım. Komşumuza gittim, sonra polisleri aradım. Polisler sabaha kadar incelemeye aldı.

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