Giriş Tarihi: 04.09.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
06:38
Amerika’da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik gerçekleri tek tek anlattı! “Annem iyileşmek istemedi”
Amerika'da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, GÜNAYDIN'a konuştu. Anjelik, annesinin son anlarını, bilinmeyen yönlerini anlattı, vasiyetini açıkladı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik sözlerine şöyle deva etti: Bu arada beni üzen bir şey var. Kendini, annemin dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Ama böyle bir şey yok. Nuri Alço mesela. Sürekli bir beyanat veriyor, kendisini anlamak mümkün değil.