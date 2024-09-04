Amerika’da vefat eden usta oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik gerçekleri tek tek anlattı! “Annem iyileşmek istemedi”

Geçtiğimiz günlerde Amerika'da hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son anlarına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası annesinin iyileşmek istemediğini belirten Calvin, Ahu Tuğba'nın Türkiye'ye ne zaman defnedileceğinin tarihinin de henüz belli olmadığını söyledi.