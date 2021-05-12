HaberlerGaleri Amerikalı sevgilisiyle 2 yıldır birlikte olan Meryem Uzerli aşk hayatını anlattı! Meryem Uzerli'den flaş "Aşktan uçmuyorum" itirafı!
Giriş Tarihi: 12.05.2021 16:04Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 16:09
Amerikalı sevgilisiyle 2 yıldır birlikte olan Meryem Uzerli aşk hayatını anlattı! Meryem Uzerli'den flaş "Aşktan uçmuyorum" itirafı!
Türk halkının gönlüne 'Hürrem Sultan' karakteriyle taht kuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, son dönemde adından sık sık söz ettiriyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinden 'Tükenmişlik Sendromu'na yakalandığı için ayrılan Meryem Uzerli, şu sıralar tüm vaktini kızları Lara ve Lily Koi'ye ayırıyor. Uzerli, Lily Koi'nin Amerikalı babasıyla ise 2 yıldır birliktelik sürdürüyor. Ünlü oyuncu son olarak aşk hayatını anlattı. Uzerli, "Aşktan uçmuyorum" sözleriyle de dikkat çekti. İşte Meryem Uzerli'nin tüm açıklamaları...