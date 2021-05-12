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Haberler Galeri Amerikalı sevgilisiyle 2 yıldır birlikte olan Meryem Uzerli aşk hayatını anlattı! Meryem Uzerli'den flaş "Aşktan uçmuyorum" itirafı!
Giriş Tarihi: 12.05.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 16:09

Amerikalı sevgilisiyle 2 yıldır birlikte olan Meryem Uzerli aşk hayatını anlattı! Meryem Uzerli'den flaş "Aşktan uçmuyorum" itirafı!

Türk halkının gönlüne '' karakteriyle taht kuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, son dönemde adından sık sık söz ettiriyor. dizisinden 'Tükenmişlik Sendromu'na yakalandığı için ayrılan Meryem Uzerli, şu sıralar tüm vaktini kızları Lara ve 'ye ayırıyor. Uzerli, Lily Koi'nin Amerikalı babasıyla ise 2 yıldır birliktelik sürdürüyor. Ünlü oyuncu son olarak aşk hayatını anlattı. Uzerli, "Aşktan uçmuyorum" sözleriyle de dikkat çekti. İşte Meryem Uzerli'nin tüm açıklamaları...

Amerikalı sevgilisiyle 2 yıldır birlikte olan Meryem Uzerli aşk hayatını anlattı! Meryem Uzerli'den flaş Aşktan uçmuyorum itirafı!

Türk halkının gönlüne '' karakteriyle taht kuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, son dönemde adından sık sık söz ettiriyor.

Amerikalı sevgilisiyle 2 yıldır birlikte olan Meryem Uzerli aşk hayatını anlattı! Meryem Uzerli'den flaş Aşktan uçmuyorum itirafı!

dizisinden 'Tükenmişlik Sendromu'na yakalandığı için ayrılan Meryem Uzerli, şu sıralar tüm vaktini kızları Lara ve 'ye ayırıyor.

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Amerikalı sevgilisiyle 2 yıldır birlikte olan Meryem Uzerli aşk hayatını anlattı! Meryem Uzerli'den flaş Aşktan uçmuyorum itirafı!

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Meryem Uzerli, hayranlarıyla ise sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürüyor.

Amerikalı sevgilisiyle 2 yıldır birlikte olan Meryem Uzerli aşk hayatını anlattı! Meryem Uzerli'den flaş Aşktan uçmuyorum itirafı!

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KIZINI KUCAĞINA ALMIŞTI

Lara adında 7 yaşında bir kızı olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kızı 'yi kucağına aldı.

Amerikalı sevgilisiyle 2 yıldır birlikte olan Meryem Uzerli aşk hayatını anlattı! Meryem Uzerli'den flaş Aşktan uçmuyorum itirafı!

Meryem Uzerli, ocakta kucağına aldığı kızı 'nin Amerikalı babası ile de 2 yıldır birlikte.

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