Giriş Tarihi: 21.05.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 14:40

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir'in yeni yaşını paylaşım ile kutladı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu. Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Tolga Karel geçtiğimiz haftalarda babasını kaybetmişti. Babasının cenazesine gelemeyen Tolga Karel'in bebekliğinden beri görmediği oğlu Cihangir ise dededinin cenazesinde gözyaşı dökmüştü. Takipçileri tarafından Cihangir'e babalık yapmamakla suçlanan Tolga Karel son olarak oğlu Cihangir'in yeni yaşını sosyal medya üzerinden paylaştığı kare ile kutladı. Tolga Karel'in paylaşımı yorumlara kapattığı görülürken Cihangir'in babasına benzerliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Tolga Karel'in oğlu Cihangir...