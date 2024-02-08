Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
07:39
Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 20. yılında özlemle anılıyor! Efsane sanatçı ‘Adiloş Bebe’ şarkısını Filistin için söylemişti...
Türk müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca, 20'nci ölüm yıl dönümünde özlemle anılıyor. Hayatının bir bölümünü sürgünde yaşayan ve memleket özlemi duyan sanatçı, bu yüzden Filistin konusunda duyarlı bir tavır sergilemişti. Efsane sanatçı, 'Adiloş Bebe' şarkısını da Filistin için seslendirdiğini açıklamıştı. Yıllar önce bir röportajında "Pırıl pırıl bir Türkiye özlemimi anlatan şarkılar söylüyorum" diyen Karaca'nın Anadolu'dan esintiler taşıyan şarkıları hâlâ dillerden düşmüyor.