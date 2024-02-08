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Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 07:39

Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 20. yılında özlemle anılıyor! Efsane sanatçı ‘Adiloş Bebe’ şarkısını Filistin için söylemişti...

Türk müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca, 20'nci ölüm yıl dönümünde özlemle anılıyor. Hayatının bir bölümünü sürgünde yaşayan ve memleket özlemi duyan sanatçı, bu yüzden Filistin konusunda duyarlı bir tavır sergilemişti. Efsane sanatçı, 'Adiloş Bebe' şarkısını da Filistin için seslendirdiğini açıklamıştı. Yıllar önce bir röportajında "Pırıl pırıl bir Türkiye özlemimi anlatan şarkılar söylüyorum" diyen Karaca'nın Anadolu'dan esintiler taşıyan şarkıları hâlâ dillerden düşmüyor.

HARUN SEKMEN
Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 20. yılında özlemle anılıyor! Efsane sanatçı ‘Adiloş Bebe’ şarkısını Filistin için söylemişti...

Anadolu rock müziğinin dört öncüsünden biri sayılan Cem Karaca'nın vefatının üzerinden 20 yıl geçti. Kendine has üslubuyla seslendirdiği parçalarla geniş kitlelere ulaşan usta sanatçı, 8 Şubat 2004'te solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak 59 yaşındayken hayatını kaybetti.

Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 20. yılında özlemle anılıyor! Efsane sanatçı ‘Adiloş Bebe’ şarkısını Filistin için söylemişti...

Anadolu'dan esintiler taşıyan şarkılarını bir röportajında "Pırıl pırıl Türkiye özlemimi anlatan şarkılar söylüyorum" diyerek tanımlayan Karaca, müziğiyle bu toprakların ruhunu yıllar boyunca dinleyiciye aktardı.

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Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 20. yılında özlemle anılıyor! Efsane sanatçı ‘Adiloş Bebe’ şarkısını Filistin için söylemişti...

İLK SAHNE BEYOĞLU'NDA
Kendisini 'Anadolu rock ozanı' olarak nitelendiren Karaca, Irma Felekyan ile Mehmet İbrahim Karaca'nın çocuğu olarak 5 Nisan 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 20. yılında özlemle anılıyor! Efsane sanatçı ‘Adiloş Bebe’ şarkısını Filistin için söylemişti...

'Muhtar Cem' adı verilen Karaca, yeteneğini fark eden annesi sayesinde henüz 6 yaşındayken müzik eğitimine başladı.

Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 20. yılında özlemle anılıyor! Efsane sanatçı ‘Adiloş Bebe’ şarkısını Filistin için söylemişti...

Karaca'nın eğitimi erken başlasa da aslında kendisi mühendis olmayı istiyordu. Usta sanatçı, profesyonel anlamda ilk defa Beyoğlu Spor Kulübünün lokalinde sahneye çıktı. Dönemin ruhuna uygun olarak rock and roll parçalarını seslendirdi.

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