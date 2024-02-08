Anadolu rock ozanı Cem Karaca ölümünün 20. yılında özlemle anılıyor! Efsane sanatçı ‘Adiloş Bebe’ şarkısını Filistin için söylemişti...

Karaca'nın eğitimi erken başlasa da aslında kendisi mühendis olmayı istiyordu. Usta sanatçı, profesyonel anlamda ilk defa Beyoğlu Spor Kulübünün lokalinde sahneye çıktı. Dönemin ruhuna uygun olarak rock and roll parçalarını seslendirdi.