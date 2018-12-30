Angelina Jolie'den yeşil ışık! "20 yıl önce buna gülüp geçerdim ama..."

Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, katıldığı televizyon programında gelecekte siyasete atılabileceğinin sinyalini verdi. Ünlü oyuncu Angelina Jolie, bir televizyon programında yayınlanan söyleşisinde kendine yöneltilen soruları cevapladı. Ünlü yıldız gelecekte bir gün ABD başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmeyeceği yönündeki soruya verdiği cevapla herkesi şaşırttı. 20 yıl önce buna gülüp geçeceği ancak şimdi kendisine ihtiyaç duyulan yere gideceği yanıtını veren Angelina Jolie siyasete yeşil ışık yaktı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi de olan Jolie, Justin Webb ile söyleşinde siyaset, sosyal medya, cinsel taciz ve küresel göçmen krizi gibi çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.. İlginç biçimde hem hükümetlerle hem de ordularla çalışabildiğini ifade eden Jolie, 'şimdilik' siyaset konusunda sessiz kalacağını sözlerine ekledi..