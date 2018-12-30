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  • Angelina Jolie'den yeşil ışık! "20 yıl önce buna gülüp geçerdim ama..."

'den yeşil ışık! "20 yıl önce buna gülüp geçerdim ama..."

Ünlü Hollywood yıldızı , katıldığı televizyon programında gelecekte siyasete atılabileceğinin sinyalini verdi.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 14:22
Angelina Jolie'den yeşil ışık! 20 yıl önce buna gülüp geçerdim ama...

Ünlü oyuncu , bir televizyon programında yayınlanan söyleşisinde kendine yöneltilen soruları cevapladı.

Angelina Jolie'den yeşil ışık! 20 yıl önce buna gülüp geçerdim ama...

Ünlü yıldız gelecekte bir gün ABD başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmeyeceği yönündeki soruya verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

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Angelina Jolie'den yeşil ışık! 20 yıl önce buna gülüp geçerdim ama...

20 yıl önce buna gülüp geçeceği ancak şimdi kendisine ihtiyaç duyulan yere gideceği yanıtını veren siyasete yeşil ışık yaktı.

Angelina Jolie'den yeşil ışık! 20 yıl önce buna gülüp geçerdim ama...

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi de olan Jolie, Justin Webb ile söyleşinde siyaset, sosyal medya, cinsel taciz ve küresel göçmen krizi gibi çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu..

Angelina Jolie'den yeşil ışık! 20 yıl önce buna gülüp geçerdim ama...

İlginç biçimde hem hükümetlerle hem de ordularla çalışabildiğini ifade eden Jolie, "şimdilik" siyaset konusunda sessiz kalacağını sözlerine ekledi..

Angelina Jolie'den yeşil ışık! 20 yıl önce buna gülüp geçerdim ama...
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Angelina Jolie'den yeşil ışık! 20 yıl önce buna gülüp geçerdim ama...
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