Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:04
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
09:10
Anıl Altan ile Pelin Akil dudak dudağa poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı
Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Magazin dünyasında parmakla gösterilen Anıl Altan ile Pelin Akil, dudak dudağa poz verdi. Gözde çiftin aşk karelerine mise yorum ve beğeni yağdı.