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Haberler Galeri Anıl Altan ile Pelin Akil dudak dudağa poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı
Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 09:10

Anıl Altan ile Pelin Akil dudak dudağa poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Magazin dünyasında parmakla gösterilen Anıl Altan ile Pelin Akil, dudak dudağa poz verdi. Gözde çiftin aşk karelerine mise yorum ve beğeni yağdı.

Anıl Altan ile Pelin Akil dudak dudağa poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Bundan altı yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil-Alin Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Anıl Altan ile Pelin Akil dudak dudağa poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Ünlü çift aktif olarak kullandıkları sosyal medya hesaplarından mutlu ve eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Anıl Altan ile Pelin Akil dudak dudağa poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Magazin camiasında ilişkileriyle örnek gösterilen gözde çift, son olarak dudak dudağa poz verdi.

Anıl Altan ile Pelin Akil dudak dudağa poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Eşiyle romantik pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Pelin Akil, gönderisine ise kalp emojisi ekledi.

Anıl Altan ile Pelin Akil dudak dudağa poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

İşte Anıl Altan ile Pelin Akil çiftinin dudak dudağa pozu...

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