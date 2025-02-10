Giriş Tarihi: 10.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
12:49
Anısını yaşatmaya hazırlanıyor... Sanatçı Sezen Aksu Ferdi Tayfur'un unutulmaz bestesine hayat verecek!
Minik Serçe lakabıyla 80'li yıllarda hayatımıza giren Sezen Aksu, bestelediği ve söylediği şarkılarla efsanevi sanatçılar arasında yer alıyor. Her şarkısına ayrı bir hikaye, anlam ve derinlik katan Aksu, bir süredir bu üretkenliğini kenara bırakıp dinlemeye çekilmişti. Usta sanatçı sonunda, 70. yaşına özel 12 parçadan oluşan bir albüm çıkarma kararı aldı. Çıkaracağı albüm şimdiden merak edilirken Aksu'nun asıl sürprizi Ferdi Tayfur'un şarkılarından birini yeniden yorumlaması oldu.