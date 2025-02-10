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Haberler Galeri Anısını yaşatmaya hazırlanıyor... Sanatçı Sezen Aksu Ferdi Tayfur'un unutulmaz bestesine hayat verecek!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:49

Anısını yaşatmaya hazırlanıyor... Sanatçı Sezen Aksu Ferdi Tayfur'un unutulmaz bestesine hayat verecek!

Minik Serçe lakabıyla 80'li yıllarda hayatımıza giren Sezen Aksu, bestelediği ve söylediği şarkılarla efsanevi sanatçılar arasında yer alıyor. Her şarkısına ayrı bir hikaye, anlam ve derinlik katan Aksu, bir süredir bu üretkenliğini kenara bırakıp dinlemeye çekilmişti. Usta sanatçı sonunda, 70. yaşına özel 12 parçadan oluşan bir albüm çıkarma kararı aldı. Çıkaracağı albüm şimdiden merak edilirken Aksu'nun asıl sürprizi Ferdi Tayfur'un şarkılarından birini yeniden yorumlaması oldu.

Anısını yaşatmaya hazırlanıyor... Sanatçı Sezen Aksu Ferdi Tayfur’un unutulmaz bestesine hayat verecek!

Müzik dünyasına 5 yıl ara vererek dinlenmeye çekilen pop müziğin efsanevi ismi Sezen Aksu, müjdeli haberi verdi.

Anısını yaşatmaya hazırlanıyor... Sanatçı Sezen Aksu Ferdi Tayfur’un unutulmaz bestesine hayat verecek!

Bir süredir yeni şarkı yapmayarak sevenlerinden tatlı sitem yiyen Aksu, 70. yaşına özel bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor.

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Anısını yaşatmaya hazırlanıyor... Sanatçı Sezen Aksu Ferdi Tayfur’un unutulmaz bestesine hayat verecek!

Hürriyetin yaptığı habere göre, minik serçe daha fazla hayranlarını kırmayarak sütüdyoya girecek ve 12 parçadan oluşan bir albüm yapacak.

Anısını yaşatmaya hazırlanıyor... Sanatçı Sezen Aksu Ferdi Tayfur’un unutulmaz bestesine hayat verecek!

Sezen Aksu'nun albümüne vereceği adın "Paşa Gönlümün Şarkıları" olacağı öğrenildi.

Anısını yaşatmaya hazırlanıyor... Sanatçı Sezen Aksu Ferdi Tayfur’un unutulmaz bestesine hayat verecek!

FERDİ TAYFUR SÜRPRİZİ!

8 şarkısını baştan yorumlamaya 3 yeni şarkıyla da geri dönmeye hazırlanan Aksu'nun en büyük sürprizi, arabesk müziğin öncülerinden olan Ferdi Tayfur'un bir şarkısına hayat vermesi oldu.

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