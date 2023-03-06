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Haberler Galeri Anksiyete bozukluğuyla mücadele eden Burcu Esmersoy'dan açıklama! "Kendimi iyileştirmeye çabalıyorum"
Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:16

Anksiyete bozukluğuyla mücadele eden Burcu Esmersoy'dan açıklama! "Kendimi iyileştirmeye çabalıyorum"

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Burcu Esmersoy'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçilerin büyük beğenisini kazanıyor. Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan 46 yaşındaki Burcu Esmersoy'a doktoru tarafından "Psikolojin için sosyal medyadan uzak duracaksın" yasağı konduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sebebiyle ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadığı öğrenildi. Esmersoy, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgi açıklama yaptı.

Anksiyete bozukluğuyla mücadele eden Burcu Esmersoy’dan açıklama! Kendimi iyileştirmeye çabalıyorum

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra sosyal medyayı aktif kullanan ve bu sayede iyi bir gelir de elde eden Burcu Esmersoy, birkaç yardım paylaşımı dışında sessizliğe bürünmüştü.

Anksiyete bozukluğuyla mücadele eden Burcu Esmersoy’dan açıklama! Kendimi iyileştirmeye çabalıyorum

Depremin ardından kaybolan Burcu Esmersoy, takipçileri tarafından merak ediliyordu.

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Anksiyete bozukluğuyla mücadele eden Burcu Esmersoy’dan açıklama! Kendimi iyileştirmeye çabalıyorum

Daha önce yaptığı açıklamada, çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü saklamayan 46 yaşındaki Burcu Esmersoy'un, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadığı iddia edilmişti.

Anksiyete bozukluğuyla mücadele eden Burcu Esmersoy’dan açıklama! Kendimi iyileştirmeye çabalıyorum

Burcu Esmersoy, bugün Instagram hesabından açıklama yaptı.

Anksiyete bozukluğuyla mücadele eden Burcu Esmersoy’dan açıklama! Kendimi iyileştirmeye çabalıyorum

"Beni merak ettiğinizi biliyorum. Şimdi iyiyim. Bu süreçte elimden geleni hatta elimden gelenin fazlasını yapmaya çabalayınca çokça yorgun düştüm.

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