Anksiyete bozukluğuyla mücadele eden Burcu Esmersoy'dan açıklama! "Kendimi iyileştirmeye çabalıyorum"

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Burcu Esmersoy'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçilerin büyük beğenisini kazanıyor. Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan 46 yaşındaki Burcu Esmersoy'a doktoru tarafından "Psikolojin için sosyal medyadan uzak duracaksın" yasağı konduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sebebiyle ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadığı öğrenildi. Esmersoy, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgi açıklama yaptı.