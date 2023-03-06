Anksiyete bozukluğuyla mücadele eden Burcu Esmersoy'dan açıklama! "Kendimi iyileştirmeye çabalıyorum"

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra sosyal medyayı aktif kullanan ve bu sayede iyi bir gelir de elde eden Burcu Esmersoy, birkaç yardım paylaşımı dışında sessizliğe bürünmüştü.