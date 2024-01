“Anne olmak içimde ukde kaldı” Süperstar Ajda Pekkan neden çocuk sahibi olamadı? Samimi itiraflar...

Enerjisiyle, yenilikleriyle, sahnedeki ışığıyla, tartışmasız her devrin Süperstarı o. Harper's Bazaar Türkiye'nin Women of the Year 2023 Lifetime İkon ödülünün sahibi Ajda Pekkan, son röportajı ve fotoğrafları ile Harper's Bazaar Ocak 2024 kapağında yer aldı...

Türkiye'de 60 yılı aşkın süredir zirvede olan başka bir sanatçı yok. Tüm bu yıllar boyunca yolunuzu tek başınıza mı çizdiniz?

Tabii ki bu uzun yolculuğumda yol arkadaşlarım oldu. Özellikle kariyerimin başında bana mentorluk yapan değerli insanlar oldu. Ancak bugün geldiğim noktada, hayatımda verdiğim bütün önemli kararlarda ve kariyerimin şekillenmesinde her zaman kendi iç sesimi, sezgilerimi ve vizyonumu takip ettim. Şüphesi yaptığımız işler bir ekip işidir ve ekiple birlikte başarıya ulaşabiliriz. Ancak her işte ve her projemde üst akıl ve üst vizyon her zaman ben oldum.