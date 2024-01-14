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Haberler Galeri “Anne olmak içimde ukde kaldı” Süperstar Ajda Pekkan neden çocuk sahibi olamadı? Samimi itiraflar...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 08:30

“Anne olmak içimde ukde kaldı” Süperstar Ajda Pekkan neden çocuk sahibi olamadı? Samimi itiraflar...

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harper's Bazaar dergisine samimi açıklamalar yaptı. Ajda Pekkan, çocuk özlemini ve içinde ukde kalan annelik duygusunu anlattı: "Belki bir süperstar olamazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim. Benim için anne olmak kesinlikle içimde ukde olarak kalmış bir konu." İşte Harper's Bazaar Türkiye'nin Women of the Year 2023 Lifetime İkon ödülünün sahibi Ajda Pekkan'ın samimi itirafları...

“Anne olmak içimde ukde kaldı” Süperstar Ajda Pekkan neden çocuk sahibi olamadı? Samimi itiraflar...

Enerjisiyle, yenilikleriyle, sahnedeki ışığıyla, tartışmasız her devrin Süperstarı o. Harper's Bazaar Türkiye'nin Women of the Year 2023 Lifetime İkon ödülünün sahibi Ajda Pekkan, son röportajı ve fotoğrafları ile Harper's Bazaar Ocak 2024 kapağında yer aldı...
Türkiye'de 60 yılı aşkın süredir zirvede olan başka bir sanatçı yok. Tüm bu yıllar boyunca yolunuzu tek başınıza mı çizdiniz?
Tabii ki bu uzun yolculuğumda yol arkadaşlarım oldu. Özellikle kariyerimin başında bana mentorluk yapan değerli insanlar oldu. Ancak bugün geldiğim noktada, hayatımda verdiğim bütün önemli kararlarda ve kariyerimin şekillenmesinde her zaman kendi iç sesimi, sezgilerimi ve vizyonumu takip ettim. Şüphesi yaptığımız işler bir ekip işidir ve ekiple birlikte başarıya ulaşabiliriz. Ancak her işte ve her projemde üst akıl ve üst vizyon her zaman ben oldum.

“Anne olmak içimde ukde kaldı” Süperstar Ajda Pekkan neden çocuk sahibi olamadı? Samimi itiraflar...

HAYATI ÖNEMSİYORUM
Bu kariyeri oluştururken nelere özellikle dikkat ettiniz? Sizi, siz yapan değerler neler?
Beni ben yapan değerlerin başında, kendime verdiğim değer geliyor. Kendimi, hayatımı ve insanları önemsiyorum. Kariyerimin başından beri en dikkat ettiğim husus bu oldu. Yaptığım her işte hem kendime hem de çevremdekilere saygı duyuyorum. Bu saygıyı da işime gösterdiğim disiplinle çevreme yansıttığıma inanıyorum.
Geriye dönüp baktığınızda hayatınıza dair değiştirmek istediğiniz bir şey var mı?
'Keşke'lere ayıracak zamanımız yok. Hayat, çok hızlı akıyor. Fransa'da başarılı bir çıkış yakalamıştım ama o zamanlar çok gençtim ve oradaki yalnızlığı, tek başına mücadeleyi kaldıramadım. Şimdiki aklım olsa daha güçlü olurdum ve 5-6 sene daha geçirip oradaki fırsatları değerlendirirdim. Böylece kariyerimi uluslararası bir platforma taşıyabilir ve ülkemi yurt dışında daha farklı platformlarda temsil edecek şekilde şekillendirebilirdim.

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“Anne olmak içimde ukde kaldı” Süperstar Ajda Pekkan neden çocuk sahibi olamadı? Samimi itiraflar...

60 yıllık kariyeriniz boyunca içinizde ukde kalan bir şey oldu mu? Hiç "Belki o zaman Süperstar olmazdım ama keşke şunu da yapsaydım" dediğiniz bir şey var mı?
Belki bir Süperstar olmazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim. Daha genç yaşta hayatın koşturması, kaosu ve kariyer stresi içinde bunu göremedim. Düşünemedim... Anne olmak kesinlikle içimde ukde kalmış bir konu benim için.

“Anne olmak içimde ukde kaldı” Süperstar Ajda Pekkan neden çocuk sahibi olamadı? Samimi itiraflar...

DİYETİSYENİM VE DANIŞMANIN YOK
Sizin için lüks nedir? Çalışmalarınızın olmadığı zamanlarda kendinizi nasıl şımartırsınız? Nelerden zevk alırsınız?
Özellikle yoğun olduğum dönemlerde benim için en büyük lüks, kimselere görünmeden ormanda yürüyüş yapabilmektir. Bazen kendimle baş başa kalabilmek, bazen ise sevdiğim dostlarımla bir araya gelip sohbet edebilmek diyebilirim.

“Anne olmak içimde ukde kaldı” Süperstar Ajda Pekkan neden çocuk sahibi olamadı? Samimi itiraflar...

Her zaman fit ve zindesiniz. Danışmanınız, diyetiniz var mı?
Hayır, bir diyetisyenim veya bir danışmanım yok. Zaten herkes bünyesini ve metabolizmasını en iyi kendi bilir. Kendime bir sınır koymuyorum, canımın istediği her şeyi mutlaka ölçülü bir şekilde tüketirim. Sporumu mümkün olduğunca aksatmam ve muhakkak yürüyüş yaparım. Bazen canım ne istiyorsa onu yerim, 2 gün de dikkat eder, ölçülü yemek tüketip spor ile kendimce dengelemeye çalışırım. Gerek evimin içinde gerek iş hayatımda olsun negatifliğe ve negatif insanlara tahammülüm yoktur. Gergin ortamların ve negatif atmosferlerin sağlığı kötü etkilediğini düşünüyorum. Bu tarz ortam ve insanlardan da uzak durmaya çalışıyorum.

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