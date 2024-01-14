Giriş Tarihi: 14.01.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
08:30
“Anne olmak içimde ukde kaldı” Süperstar Ajda Pekkan neden çocuk sahibi olamadı? Samimi itiraflar...
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harper's Bazaar dergisine samimi açıklamalar yaptı. Ajda Pekkan, çocuk özlemini ve içinde ukde kalan annelik duygusunu anlattı: "Belki bir süperstar olamazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim. Benim için anne olmak kesinlikle içimde ukde olarak kalmış bir konu." İşte Harper's Bazaar Türkiye'nin Women of the Year 2023 Lifetime İkon ödülünün sahibi Ajda Pekkan'ın samimi itirafları...