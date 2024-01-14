“Anne olmak içimde ukde kaldı” Süperstar Ajda Pekkan neden çocuk sahibi olamadı? Samimi itiraflar...

HAYATI ÖNEMSİYORUM

Bu kariyeri oluştururken nelere özellikle dikkat ettiniz? Sizi, siz yapan değerler neler?

Beni ben yapan değerlerin başında, kendime verdiğim değer geliyor. Kendimi, hayatımı ve insanları önemsiyorum. Kariyerimin başından beri en dikkat ettiğim husus bu oldu. Yaptığım her işte hem kendime hem de çevremdekilere saygı duyuyorum. Bu saygıyı da işime gösterdiğim disiplinle çevreme yansıttığıma inanıyorum.

Geriye dönüp baktığınızda hayatınıza dair değiştirmek istediğiniz bir şey var mı?

'Keşke'lere ayıracak zamanımız yok. Hayat, çok hızlı akıyor. Fransa'da başarılı bir çıkış yakalamıştım ama o zamanlar çok gençtim ve oradaki yalnızlığı, tek başına mücadeleyi kaldıramadım. Şimdiki aklım olsa daha güçlü olurdum ve 5-6 sene daha geçirip oradaki fırsatları değerlendirirdim. Böylece kariyerimi uluslararası bir platforma taşıyabilir ve ülkemi yurt dışında daha farklı platformlarda temsil edecek şekilde şekillendirebilirdim.