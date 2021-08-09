Giriş Tarihi: 09.08.2021 09:44Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 09:48
Anne olmak için gün sayan Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Güzel oyuncu Şilan Makal'dan 'Sürpriz' paylaşım!
"Yeni Gelin" dizisinde canlandırdığı 'Dilan' karakteriyle ününe ün katan güzel oyuncu Şilan Makal, geçtiğimiz yıl mayıs ayında futbolcu Şener Özbayraklı ile nikah masasına oturmuştu. Pandemiden dolayı sade bir nikahla dünyaevine giren Şilan Makal ve Şener Özbayraklı'dan güzel haber ise düğünden kısa bir süre sonra gelmişti. Çiftin bir bebek beklediği, nazardan korktukları için sadece ailelerine söyledikleri öğrenilmişti. Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Doğumuna günler kalan Şilan Makal, "Sürpriz" notuyla merakla bekleneni açıkladı.