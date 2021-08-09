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Haberler Galeri Anne olmak için gün sayan Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Güzel oyuncu Şilan Makal'dan 'Sürpriz' paylaşım!
Giriş Tarihi: 09.08.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 09:48

Anne olmak için gün sayan Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Güzel oyuncu Şilan Makal'dan 'Sürpriz' paylaşım!

"Yeni Gelin" dizisinde canlandırdığı 'Dilan' karakteriyle ününe ün katan güzel oyuncu Şilan Makal, geçtiğimiz yıl mayıs ayında futbolcu Şener Özbayraklı ile nikah masasına oturmuştu. Pandemiden dolayı sade bir nikahla dünyaevine giren Şilan Makal ve Şener Özbayraklı'dan güzel haber ise düğünden kısa bir süre sonra gelmişti. Çiftin bir bebek beklediği, nazardan korktukları için sadece ailelerine söyledikleri öğrenilmişti. Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Doğumuna günler kalan Şilan Makal, "Sürpriz" notuyla merakla bekleneni açıkladı.

Anne olmak için gün sayan Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Güzel oyuncu Şilan Makal’dan ’Sürpriz’ paylaşım!

Oyuncu Şilan Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.

Anne olmak için gün sayan Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Güzel oyuncu Şilan Makal’dan ’Sürpriz’ paylaşım!

Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, bebeklerine kavuşmak için geri sayıma başladı.

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Anne olmak için gün sayan Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Güzel oyuncu Şilan Makal’dan ’Sürpriz’ paylaşım!

Yaklaşık dokuz aylık hamile olan ünlü oyuncu Şilan Makal, annelik heyecanı yaşıyor.

Anne olmak için gün sayan Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Güzel oyuncu Şilan Makal’dan ’Sürpriz’ paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda kızı olacağı konuşulan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Makal, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Anne olmak için gün sayan Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Güzel oyuncu Şilan Makal’dan ’Sürpriz’ paylaşım!

Ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte cinsiyet belirleme partisi gerçekleştiren genç oyuncu, oğlu olacağını öğrendi.

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