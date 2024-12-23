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Haberler Galeri Anne olmaya gün sayıyor! Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül'ün karnı burnunda yeni pozu!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:00

Anne olmaya gün sayıyor! Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül'ün karnı burnunda yeni pozu!

Ünü dünyaya yayılan, güzelliği ile sürekli dikkat çeken başarılı oyuncu Neslihan Atagül, anne olmak için gün sayıyor. Meslektaş olan eşi Kadir Doğlu ile 8 yıldır mutlu mesut evliliğini sürdüren oyuncu, hamile haliyle sosyal medyayı süslüyor. Neslihan Atagül'ün sevenleri, güzel oyuncunun karnı burnunda halini görmek için adeta tetikte bekliyor. Başarılı oyuncu son olarak hesabında köpeği ile paylaştığı pozu ses getirdi. İşte herkesin merak ettiği Neslihan Atagül'ün o hali!

Anne olmaya gün sayıyor! Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül’ün karnı burnunda yeni pozu!

'Araf' filminde oynadığı karakter ile kısa sürede üne kavuşan oyuncu Neslihan Atagül, işinin yanı sıra evlilik yaşantısıyla da merak ediliyor.

Anne olmaya gün sayıyor! Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül’ün karnı burnunda yeni pozu!

Neslihan Atagül ve meslektaş eşi Kadir Doğlu 'Fatih Harbiye' dizisinde partner olup oldukça ses getirmişlerdi. İkilinin senaryo aşkı kısa sürede gerçeğe dönüşmüştü.

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Anne olmaya gün sayıyor! Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül’ün karnı burnunda yeni pozu!

Oyuncu çift ilişkilerini 2016 yılında evliliğe taşıyıp, görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Anne olmaya gün sayıyor! Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül’ün karnı burnunda yeni pozu!

Uzun süre ekranlardan uzak kalan oyuncu çift, bu sıralar sosyal medyanın gözetimi altında.

Anne olmaya gün sayıyor! Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül’ün karnı burnunda yeni pozu!

Paylaştığı her pozla saniyeler içinde beğeni alan Neslihan Atagül, hamile olduğunu açıkladığından beri tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

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