Giriş Tarihi: 23.12.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
15:00
Anne olmaya gün sayıyor! Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül'ün karnı burnunda yeni pozu!
Ünü dünyaya yayılan, güzelliği ile sürekli dikkat çeken başarılı oyuncu Neslihan Atagül, anne olmak için gün sayıyor. Meslektaş olan eşi Kadir Doğlu ile 8 yıldır mutlu mesut evliliğini sürdüren oyuncu, hamile haliyle sosyal medyayı süslüyor. Neslihan Atagül'ün sevenleri, güzel oyuncunun karnı burnunda halini görmek için adeta tetikte bekliyor. Başarılı oyuncu son olarak hesabında köpeği ile paylaştığı pozu ses getirdi. İşte herkesin merak ettiği Neslihan Atagül'ün o hali!