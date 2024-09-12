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Haberler Galeri "Annemle müzik saati" Eda Ece minik kızı Mina İpek'i paylaştı! Takipçileri "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" diyorlardı...
Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:37

"Annemle müzik saati" Eda Ece minik kızı Mina İpek'i paylaştı! Takipçileri "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" diyorlardı...

Eda Ece, anneliği çok sevdi! Tüm vaktini kızı Mina İpek'e ayıran Eda Ece sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Takipçileri Eda Ece'nin minik kızı ile yaptığı paylaşımları resmen iple çekiyor. Güzel oyuncu son olarak kızını "Annemle müzik saati" notunu düştüğü sevimli kare ile paylaştı. Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek ile paylaşımlarına "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" soruları yağıyor... İşte Eda Ece'nin kızı Mina İpek ile yeni paylaşımı...

Annemle müzik saati Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı! Takipçileri Yüzünü ne zaman göstereceksin? diyorlardı...

Kısa süre önce kızlarını kucaklarına alan Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer hakkında son olarak asılsız boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

Annemle müzik saati Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı! Takipçileri Yüzünü ne zaman göstereceksin? diyorlardı...

Sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmedikleri için çıkan boşanma dedikodusu çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'i kızdırmıştı.

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Annemle müzik saati Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı! Takipçileri Yüzünü ne zaman göstereceksin? diyorlardı...

Eda Ece'nin boşanma iddialarına yanıtı sert olmuştu.

Annemle müzik saati Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı! Takipçileri Yüzünü ne zaman göstereceksin? diyorlardı...

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Eşini Instagram'da sildiği ileri sürülen Eda Ece, hakkında çıkan boşanma haberleriyle ilgili gazeteci Bilal Özcan'a konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere… Biz mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah'a havale ediyorum.

Annemle müzik saati Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı! Takipçileri Yüzünü ne zaman göstereceksin? diyorlardı...

Güzel oyuncu Eda Ece ile uzun yıllar sevgili olduktan sonra geçen yıl nikah masasına oturan eşi Buğrahan Tuncer'in mutlulukları kızları Mina İpek'in dünyaya gelmesi ile katlandı.

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