Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
10:37
"Annemle müzik saati" Eda Ece minik kızı Mina İpek'i paylaştı! Takipçileri "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" diyorlardı...
Eda Ece, anneliği çok sevdi! Tüm vaktini kızı Mina İpek'e ayıran Eda Ece sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Takipçileri Eda Ece'nin minik kızı ile yaptığı paylaşımları resmen iple çekiyor. Güzel oyuncu son olarak kızını "Annemle müzik saati" notunu düştüğü sevimli kare ile paylaştı. Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek ile paylaşımlarına "Yüzünü ne zaman göstereceksin?" soruları yağıyor... İşte Eda Ece'nin kızı Mina İpek ile yeni paylaşımı...