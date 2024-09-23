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Haberler Galeri “Annen Fahriye Evcen baban Burak Özçivit olunca böyle yakışıklı oluyorsun” Karan ile Kerem sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 07:54

“Annen Fahriye Evcen baban Burak Özçivit olunca böyle yakışıklı oluyorsun” Karan ile Kerem sosyal medyada ilgi odağı oldu!

38 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, oğulları Karan ile Kerem'le paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı. Karan ile Kerem'e takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Katıldıkları doğum gününden paylaşım yapan ünlü oyuncu sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Bir dönem ilgi ile takip edilen "Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'e kavuşmuştu. İşte Karan ile Kerem'in son hali…

Annen Fahriye Evcen baban Burak Özçivit olunca böyle yakışıklı oluyorsun Karan ile Kerem sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Biri yakışıklı biri güzel iki ünlü oyuncu sette tanıştı arkadaşlıkları büyük bir aşka dönüştü. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Annen Fahriye Evcen baban Burak Özçivit olunca böyle yakışıklı oluyorsun Karan ile Kerem sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Şimdilerde magazin gündeminin en gözde çiftleri arasında yer alıyorlar.

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Annen Fahriye Evcen baban Burak Özçivit olunca böyle yakışıklı oluyorsun Karan ile Kerem sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Mutlulukları her hallerinden belli olan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in, kendileri kadar çocukları da ilgi odağı oluyor.

Annen Fahriye Evcen baban Burak Özçivit olunca böyle yakışıklı oluyorsun Karan ile Kerem sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da parmakla gösteriliyor.

Annen Fahriye Evcen baban Burak Özçivit olunca böyle yakışıklı oluyorsun Karan ile Kerem sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Fahriye Evcen son olarak oğulları Karan ve Kerem ile bir doğum partisine katıldı.

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