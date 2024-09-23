Giriş Tarihi: 23.09.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
07:54
“Annen Fahriye Evcen baban Burak Özçivit olunca böyle yakışıklı oluyorsun” Karan ile Kerem sosyal medyada ilgi odağı oldu!
38 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, oğulları Karan ile Kerem'le paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı. Karan ile Kerem'e takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Katıldıkları doğum gününden paylaşım yapan ünlü oyuncu sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Bir dönem ilgi ile takip edilen "Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'e kavuşmuştu. İşte Karan ile Kerem'in son hali…