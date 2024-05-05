Giriş Tarihi: 05.05.2024 13:15
"Annen tanıyabiliyor mu bari?" Pis Yedili'nin Dilkopat'ı estetik harikası oldu! İşte Güneş Zavrak'ın son hali...
Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili tekrarları ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Pis Yedili oyuncuları şimdi ne yapıyor? Kimi isimler popülerliğini devam ettiremezken kimi oyuncular ise kariyer basamaklarını üçer beşer tırmandı. Yıllar içindeki değişimleri dikkat çeken oyunculardan biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak. İşte Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın estetikli hali ve sizin için derlediğimiz Pis Yedili oyuncularının değişimleri...