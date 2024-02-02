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Haberler Galeri Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte ünlü çiftin ilk göz ağrısı Ali...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:20

Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte ünlü çiftin ilk göz ağrısı Ali...

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel doğum kilolarına veda etti ve eski fit haline geri döndü. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel, ilk göz ağrısını paylaştı. Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali...

Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte ünlü çiftin ilk göz ağrısı Ali...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti.

Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte ünlü çiftin ilk göz ağrısı Ali...

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte ünlü çiftin ilk göz ağrısı Ali...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel yeni projesi için imaj değiştirmişti.

Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte ünlü çiftin ilk göz ağrısı Ali...

Yeni dizisi "Düğüm" için imaj değişikliği yapan Bergüzar Korel'in sarışın hali büyük beğeni toplamıştı.

Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte ünlü çiftin ilk göz ağrısı Ali...

Bergüzar Korel sarı saçlarıyla yakın dostu Esra Erol'a benzetilmişti.

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