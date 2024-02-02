Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
11:20
Annesi Bergüzar Korel babası Halit Ergenç! İşte ünlü çiftin ilk göz ağrısı Ali...
Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel doğum kilolarına veda etti ve eski fit haline geri döndü. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel, ilk göz ağrısını paylaştı. Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali...