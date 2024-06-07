Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:49
Annesi sayesinde ünlü olmuştu... Afra Saraçoğlu’nun annesi hayran bıraktı! Resmen abla-kardeş gibiler!
Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, hayranlarını başarılı oyunculuğuyla mest ediyor. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Anne kızın benzerliğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı sosyal medya takipçileri abla-kardeş gibisiniz yorumlarında bulundu. İşte Afra Saraçoğlu'nun güzeller güzeli annesi...