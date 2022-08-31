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Haberler Galeri Annesinin tahtına aday! Emine Ün'ün 17 yaşındaki kızı "Duru" güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 31.08.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 15:58

Annesinin tahtına aday! Emine Ün'ün 17 yaşındaki kızı "Duru" güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün yıllara meydan okuyor. 44 yaşındaki Emine Ün'ün eski eşi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Anne kızın videosu ilgi odağı oldu.

Annesinin tahtına aday! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Güzel oyuncu Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. 44 yaşındaki ünlü oyuncunun Emre Kınay ile evliliğinden Duru adını verdikleri bir kızı bulunuyor.

Annesinin tahtına aday! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru büyüdü, güzeller güzeli bir genç kız oldu. Emine Ün'ün 17 yaşındaki kızı Duru adeta annesinin kopyası.

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Annesinin tahtına aday! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Reklam filmlkeriyle de konuşulan Emine Ün son olarak kızı Duru ile çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Annesinin tahtına aday! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Ün'ün 'Öyle de güzel böyle de güzeldir benim kızım' notuyla paylaştığı videosu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Annesinin tahtına aday! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle hayran bıraktı!

Duru güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay'ın daha çok annesine benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

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