Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Arabanı tararım" Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehditler savuran o adam kulüp binasını da bastı!
Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:12

"Arabanı tararım" Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehditler savuran o adam kulüp binasını da bastı!

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden "Yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden M.N. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dün GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı haber sonrası, saldırgan M.N.'nin Baladın'a, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım" dediği, hatta formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımının yer aldığı şirket binasına zorla girmeye çalıştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Arabanı tararım Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehditler savuran o adam kulüp binasını da bastı!

O ADAM KULÜP BİNASINI DA BASTI

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden "Yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden M.N. ile ilgili yeni detaylar
ortaya çıktı.

Arabanı tararım Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehditler savuran o adam kulüp binasını da bastı!

Dün GÜNAYDIN'ın sayfalarına taşıdığı, sosyal medya kullanıcısı M.N.'nin milli voleybolcu Hande Baladın'a yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı hakkındaki haberi ses getirdi. M.N.'nin tehdit içerikli yeni paylaşımlarına ulaşıldı. Bu paylaşımlarda sosyal medya kullanıcısının Baladın'a yönelik, "Orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım' dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben devamlı tehdit, taciz, aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Bu kıza 'Senin yüzüne asit atacağım' diyorum, bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi. Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arabanı tararım Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehditler savuran o adam kulüp binasını da bastı!

'KORKUYA SEBEP OLDU'

Baladın'ın avukatı Efe Oğuz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Temmuz 2023 tarihinde tespit edildiği üzere müvekkil Hande Baladın'a sosyal medya aracılığı ile taciz ve tehdit içerikli mesaj ve ses kayıtları gönderen M.N. isimli şahıs, söz konusu paylaşımlarıyla müvekkilimde korku ve endişeye sebebiyet vermiştir. Aynı şahıs müvekkilin oynamakta olduğu voleybol takımı ve sponsorunun yer aldığı şirket binasına da zorla girmeye çalışmak ve zarar vermek suretiyle aleni şekilde rahatsızlık yaratmaya devam etmiştir. Türk yargı ve emniyetine güvenimiz sonsuzdur."

Arabanı tararım Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehditler savuran o adam kulüp binasını da bastı!

NE OLMUŞTU?

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyonluk sevincine gölge düştü. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Arabanı tararım Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehditler savuran o adam kulüp binasını da bastı!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Milli takımda yer alan başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyon sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu.

Milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medyadan tehdit mesajları atan şüpheliden şikayetçi oldu | Video

SON DAKİKA