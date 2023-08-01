Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
08:12
"Arabanı tararım" Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehditler savuran o adam kulüp binasını da bastı!
Milli voleybolcu Hande Baladın'ı sosyal medya üzerinden "Yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden M.N. ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dün GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı haber sonrası, saldırgan M.N.'nin Baladın'a, "Spor kulübüne giderken arabanı tararım" dediği, hatta formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımının yer aldığı şirket binasına zorla girmeye çalıştığı öğrenildi. İşte detaylar...