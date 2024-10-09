Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Arabeskin Babaları'nın babalık imtihanı! Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses... Peki ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?
Giriş Tarihi: 09.10.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 07:39

'Arabeskin Babaları'nın babalık imtihanı! Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses... Peki ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?

Arabesk müziğin 'Baba' lakaplı ünlüleri ne yazık ki evlatlarının gözünde bu unvana erişemiyor. İbrahim Tatlıses, yıllarca oğlu Ahmet Tatlı ile dargındı. Kızı Dilan Çıtak ile miras yüzünden anlaşmazlığa düştü. Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Tayfur soyadını kullanmasını istemedi. Mahmut Tuncer, Orhan Gencebay, Hakkı Bulut... Liste uzun... Peki bu ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?

YÜKSEL AYTUĞ
’Arabeskin Babaları’nın babalık imtihanı! Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses... Peki ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?

Arabesk müziğin, pek çoğu "Baba" lakaplı ünlüleri ne yazık ki evlatlarının gözünde bu unvana bir türlü erişemiyorlar. Magazin sayfaları ve programları yıllardır arabeskin babaları ile onların çocukları arasındaki çatışmaları işleyip duruyor. Liste ise bir hayli uzun:

’Arabeskin Babaları’nın babalık imtihanı! Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses... Peki ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?

İbrahim Tatlıses mali anlaşmazlıklar yüzünden yıllarca oğlu Ahmet Tatlı ile dargındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Arabeskin Babaları’nın babalık imtihanı! Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses... Peki ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası, baba-oğlu yeniden bir araya getirse de İbo bu kez de kızı Dilan Çıtak'la miras yüzünden anlaşmazlığa düştü.

’Arabeskin Babaları’nın babalık imtihanı! Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses... Peki ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?

Çıtak'ın sırf bu yüzden Tatlıses soyadını reddettiği konuşuldu.

’Arabeskin Babaları’nın babalık imtihanı! Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses... Peki ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?

Ferdi Tayfur da kızı Tuğçe'nin ticaret hayatında Tayfur soyadını kullanmasını istemedi.

SON DAKİKA