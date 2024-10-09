’Arabeskin Babaları’nın babalık imtihanı! Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses... Peki ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?

Arabesk müziğin, pek çoğu "Baba" lakaplı ünlüleri ne yazık ki evlatlarının gözünde bu unvana bir türlü erişemiyorlar. Magazin sayfaları ve programları yıllardır arabeskin babaları ile onların çocukları arasındaki çatışmaları işleyip duruyor. Liste ise bir hayli uzun:

