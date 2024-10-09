Giriş Tarihi: 09.10.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
07:39
'Arabeskin Babaları'nın babalık imtihanı! Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses... Peki ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?
Arabesk müziğin 'Baba' lakaplı ünlüleri ne yazık ki evlatlarının gözünde bu unvana erişemiyor. İbrahim Tatlıses, yıllarca oğlu Ahmet Tatlı ile dargındı. Kızı Dilan Çıtak ile miras yüzünden anlaşmazlığa düştü. Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Tayfur soyadını kullanmasını istemedi. Mahmut Tuncer, Orhan Gencebay, Hakkı Bulut... Liste uzun... Peki bu ünlü babalar neden çocuklarıyla sorun yaşıyor?