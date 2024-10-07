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Haberler Galeri Arabeskin kraliçesi Güllü iğne ipliğe döndü! 70 kilo veren şarkıyı tanımak artık mümkün değil!
Giriş Tarihi: 07.10.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 07:49

Arabeskin kraliçesi Güllü iğne ipliğe döndü! 70 kilo veren şarkıyı tanımak artık mümkün değil!

Arabesk müziğinin kraliçesi 49 yaşındaki şarkıcı Güllü, görenleri adeta şoke etti. Ünlü şarkıcı 70 kilo vererek hayranlarını şaşırtmıştı. Güllü, son olarak "Unutamazsın Beni" şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. İmaj tazeleyen Güllü, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı Güllü, mide küçültme ameliyatı sonrası genç kızlara taş çıkartmıştı. İşte Güllü'nün inanılmaz değişimi…

Arabeskin kraliçesi Güllü iğne ipliğe döndü! 70 kilo veren şarkıyı tanımak artık mümkün değil!

Herkes onun değişimini konuşuyor… 49 yaşındaki şarkıcı Güllü'nün eski halinden eser yok. Ünlü sanatçı sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte son hali!

Arabeskin kraliçesi Güllü iğne ipliğe döndü! 70 kilo veren şarkıyı tanımak artık mümkün değil!

Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

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Arabeskin kraliçesi Güllü iğne ipliğe döndü! 70 kilo veren şarkıyı tanımak artık mümkün değil!

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız.

Arabeskin kraliçesi Güllü iğne ipliğe döndü! 70 kilo veren şarkıyı tanımak artık mümkün değil!

Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti...

Arabeskin kraliçesi Güllü iğne ipliğe döndü! 70 kilo veren şarkıyı tanımak artık mümkün değil!

İşte Güllü'nün son hali...

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