Giriş Tarihi: 07.10.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
07:49
Arabeskin kraliçesi Güllü iğne ipliğe döndü! 70 kilo veren şarkıyı tanımak artık mümkün değil!
Arabesk müziğinin kraliçesi 49 yaşındaki şarkıcı Güllü, görenleri adeta şoke etti. Ünlü şarkıcı 70 kilo vererek hayranlarını şaşırtmıştı. Güllü, son olarak "Unutamazsın Beni" şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. İmaj tazeleyen Güllü, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı Güllü, mide küçültme ameliyatı sonrası genç kızlara taş çıkartmıştı. İşte Güllü'nün inanılmaz değişimi…