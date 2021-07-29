Giriş Tarihi: 29.07.2021 07:00Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 07:03
Aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise'den mutluluk pozları! Renkli elbisesiyle sevgilisine poz veren Hadise hayran bıraktı!
Popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü ilişkisine geçtiğimiz haftalarda son verdi. Biten ilişkisinin ardından Hadise, kısa sürede gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar, şimdilerde Meksika'nın Tulum şehrinde birlikte tatil yapıyor. Son olarak ünlü şarkıcı Hadise, renkli elbisesiyle sevgilisinin çektiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Mutluluğu gözlerinden okunan Hadise'ye yüz binlerce beğeni yağdı...