Giriş Tarihi: 19.05.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 06:54

Aralarındaki yaş farkı olay olmuştu! Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününde romantik paylaşım!

Pınar Altuğ son dönemde özellikle spor paylaşımlarıyla ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor. "Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yoga kampında paylaştığı kareler ile ilgi odağı olmuştu. 47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran güzel oyuncunun, spor taytı ile amuda kalktığı anlar büyük ilgi görmüştü. Son olarak Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı. Aralarındaki yaş farkı ile sık sık gündeme gelen çiftin aşk pozuna beğeni yağdı. 19 Mayıs doğumlu olan Yağmur Atacan'ın yaşı duyanları bir kez daha şaşırttı. Bebek yüzlü oluşu ile bilinen Yağmur Atacan'a "Yaşını hiç göstermiyor" yorumları yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü kutladığı romantik paylaşımı...