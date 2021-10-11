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Haberler Galeri Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı mı? Sürpriz ayrılık herkesi şoke etmişti…
Giriş Tarihi: 11.10.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 15:22

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı mı? Sürpriz ayrılık herkesi şoke etmişti…

Son olarak rol aldığı "Çukur" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıldır ilişki yaşıyordu. Fakat gözde çifte geçtiğimiz günlerde nazar değdi, Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ilişkilerini noktaladı. Üzücü haber karşısında ikilinin hayranları bir hayli üzülürken, Aras Bulut İynemli'nin eski rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddia edildi. İddiaları net bir dille yalanlayan yakışıklı oyuncudan son olarak flaş bir haber geldi. Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın barıştığı iddia edildi.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı mı? Sürpriz ayrılık herkesi şoke etmişti…

Çukur dizisinde hayat verdiği 'Yamaç' karakteriyle büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin, uzun soluklu bir ilişki yaşadığı meslektaşı Bige Önal ile ayrıldığı haberi, magazin gündeminde ses getirmişti. Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın barıştığı iddia edildi.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı mı? Sürpriz ayrılık herkesi şoke etmişti…

Geçtiğimiz aylarda ayrılarak sevenlerini üzen Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çiftinin barıştığı iddiası, sevenlerini heyecanlandırdı. 6 yıllık ilişkilerini sonlandıran Bige Önal ve Aras Bulut İynemli çifti, iddialar karşısında sessizliklerini koruyor.

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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı mı? Sürpriz ayrılık herkesi şoke etmişti…

ARAS BULUT İYNEMLİ VE BİGE ÖNAL BARIŞTI MI?

2015 yılından beri aşk yaşayan fakat geçtiğimiz Temmuz ayında ayrılık kararı alan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın barıştığı haberi, büyük şaşkınlık yarattı. Oyuncuların mejanerlik şirketlerinden konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı mı? Sürpriz ayrılık herkesi şoke etmişti…
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Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı mı? Sürpriz ayrılık herkesi şoke etmişti…
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