Aras Bulut İynemli ve Bige Önal barıştı mı? Sürpriz ayrılık herkesi şoke etmişti…

Son olarak rol aldığı "Çukur" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıldır ilişki yaşıyordu. Fakat gözde çifte geçtiğimiz günlerde nazar değdi, Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ilişkilerini noktaladı. Üzücü haber karşısında ikilinin hayranları bir hayli üzülürken, Aras Bulut İynemli'nin eski rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddia edildi. İddiaları net bir dille yalanlayan yakışıklı oyuncudan son olarak flaş bir haber geldi. Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın barıştığı iddia edildi.