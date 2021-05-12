Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Bana sinir oluyor musun? sorusuna olay yanıt! Arda Turan sosyal medyanın gündemine oturdu...

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan Turan ile Mart 2018'de sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çift aynı yıl ilk oğullarını kucaklarına almış, bebeklerine 'Hamza Arda' ismini vermişti. Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci oğulları Asil Aslan'a ise geçen yıl Haziran ayında kavuştu. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalı açtı ve hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatmaya başladı. Son videosunda da eşi Arda Turan'ı konuk alan Aslıhan, takipçilerinin merak ettiği soruları sordu. İkilinin sohbeti sosyal medyaya damga vurdu.