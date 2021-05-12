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Haberler Galeri Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna olay yanıt! Arda Turan sosyal medyanın gündemine oturdu...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 12:53

'dan eşi 'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna olay yanıt! sosyal medyanın gündemine oturdu...

Galatasaraylı futbolcu , ile Mart 2018'de sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çift aynı yıl ilk oğullarını kucaklarına almış, bebeklerine 'Hamza Arda' ismini vermişti. ve 'ın ikinci oğulları 'a ise geçen yıl Haziran ayında kavuştu. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Aslıhan Doğan Turan, kanalı açtı ve hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatmaya başladı. Son videosunda da eşi Arda Turan'ı konuk alan Aslıhan, takipçilerinin merak ettiği soruları sordu. İkilinin sohbeti sosyal medyaya damga vurdu.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Bana sinir oluyor musun? sorusuna olay yanıt! Arda Turan sosyal medyanın gündemine oturdu...

Galatasaraylı futbolcu , ile Mart 2018'de sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Bana sinir oluyor musun? sorusuna olay yanıt! Arda Turan sosyal medyanın gündemine oturdu...

Çift aynı yıl ilk oğullarını kucaklarına almış, bebeklerine 'Hamza Arda' ismini vermişti. ve 'ın ikinci oğulları 'a ise geçen yıl Haziran ayında kavuştu.

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Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Bana sinir oluyor musun? sorusuna olay yanıt! Arda Turan sosyal medyanın gündemine oturdu...

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden , kanalı açtı ve hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatmaya başladı.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Bana sinir oluyor musun? sorusuna olay yanıt! Arda Turan sosyal medyanın gündemine oturdu...

Son videosunda eşi 'ı konuk alan Aslıhan, takipçilerinin merak ettiği soruları sordu.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Bana sinir oluyor musun? sorusuna olay yanıt! Arda Turan sosyal medyanın gündemine oturdu...

Eğlenceli halleriyle dikkat çeken , eşinin merakla sorularına da içtenlikle cevap verdi.

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