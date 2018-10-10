Arda Turan'dan ilk açıklama geldi... Berkay'ın burnunu kırmıştı

Futbolcu Arda Turan, dün gece bir mekanda tartıştığı şarkıyı Berkay'ın burnunu kırdı. Arda Turan yaptığı açıklamada ' Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir' dedi. Futbolcu Arda Turan, dün gece Emirgan Gizli Kalsın adlı mekanda tartıştığı şarkıyı Berkay'a yumruk atıp burnunu kırdı.Bu olayın ardından Berkay ve eşi hemen hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı. İddialara göre kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı. EŞİMİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL! Berkay yaptığı açıklamada 'Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var ' dedi. ARDA'DAN İLK AÇIKLAMA: