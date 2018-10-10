Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Arda Turan'dan ilk açıklama geldi... Berkay'ın burnunu kırmıştı

'dan ilk açıklama geldi... 'ın burnunu kırmıştı

Giriş Tarihi: 10.10.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 18:57
Arda Turan'dan ilk açıklama geldi... Berkay'ın burnunu kırmıştı

Futbolcu , dün gece bir mekanda tartıştığı şarkıyı 'ın burnunu kırdı. Arda Turan yaptığı açıklamada " Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir" dedi.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi... Berkay'ın burnunu kırmıştı

Futbolcu , dün gece Emirgan Gizli Kalsın adlı mekanda tartıştığı şarkıyı 'a yumruk atıp burnunu kırdı.Bu olayın ardından Berkay ve eşi hemen hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arda Turan'dan ilk açıklama geldi... Berkay'ın burnunu kırmıştı

İddialara göre kavga 'ın 'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi... Berkay'ın burnunu kırmıştı

EŞİMİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL!

yaptığı açıklamada "Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var " dedi.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi... Berkay'ın burnunu kırmıştı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Arda Turan'dan ilk açıklama geldi... Berkay'ın burnunu kırmıştı

ARDA'DAN İLK AÇIKLAMA:

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi... Berkay'ın burnunu kırmıştı
BİZE ULAŞIN