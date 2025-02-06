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Haberler Galeri Arjantin basını bombayı patlattı! Icardi ile Suarez'in aşkı sahte mi? Gerçek ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:55

Arjantin basını bombayı patlattı! Icardi ile Suarez'in aşkı sahte mi? Gerçek ortaya çıktı...

Wanda Nara ile olaylı ayrılığının ardından kalbini Arjantinli China Suarez'e kaptıran Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle bir süreliğine memleketine dönmüştü. Kısa süre önce sahalara geri dönen yıldız futbolcu, bu süreçte sevgilisini de yanına aldı. İstanbul'u keşfetmeye koyulan Suarez, keyifli paylaşımlar yaparken Arjantin basınından gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. China Suarez'in yanıtı ise gecikmedi… İşte tüm detaylar!

Arjantin basını bombayı patlattı! Icardi ile Suarez’in aşkı sahte mi? Gerçek ortaya çıktı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi,10 yıllık eşi Wanda Nara'nın ihanet skandalıyla sarsıldı. Çocuklarının babasını aldatan Nara, genç rapçi L-Gante ile yollarını ayırmıştı.

Arjantin basını bombayı patlattı! Icardi ile Suarez’in aşkı sahte mi? Gerçek ortaya çıktı...

Ardından ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte verdiği romantik pozunu sosyal medya hesabının hikaye bölümünden kalp emojisi ekleyerek yayınlamıştı.

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Arjantin basını bombayı patlattı! Icardi ile Suarez’in aşkı sahte mi? Gerçek ortaya çıktı...

Yıldız futbolcu paylaşımında aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullanmıştı.

Arjantin basını bombayı patlattı! Icardi ile Suarez’in aşkı sahte mi? Gerçek ortaya çıktı...

Mauro Icardi'nin China Suarez olarak bilinen Maria Eugenia Suarez ile aşk ilanı fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutularak, rekor kırmıştı.

Arjantin basını bombayı patlattı! Icardi ile Suarez’in aşkı sahte mi? Gerçek ortaya çıktı...

Adeta yüzünde güller açan Icardi'nin mutluluk fotoğrafları eski eşi Wanda Nara'yı kıskandırmıştı.

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