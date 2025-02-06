Giriş Tarihi: 06.02.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
12:55
Arjantin basını bombayı patlattı! Icardi ile Suarez'in aşkı sahte mi? Gerçek ortaya çıktı...
Wanda Nara ile olaylı ayrılığının ardından kalbini Arjantinli China Suarez'e kaptıran Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle bir süreliğine memleketine dönmüştü. Kısa süre önce sahalara geri dönen yıldız futbolcu, bu süreçte sevgilisini de yanına aldı. İstanbul'u keşfetmeye koyulan Suarez, keyifli paylaşımlar yaparken Arjantin basınından gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. China Suarez'in yanıtı ise gecikmedi… İşte tüm detaylar!