Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:39

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Bir dönemin efsane dizilerinden "Arka Sıradakiler", oyuncuları ile zaman zaman merak konusu oluyor. Yayınlandığı dönem fırtınalar estiren dizinin oyuncularının şimdilerde neler yaptığı sosyal medyada araştırılıyor. Son olarak Arka Sıradakiler dizisinin başrol oyuncuları Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç yıllar sonra bir arada görüntülendi. Gözde oyuncuları bir arada görenler büyük ilgi gösterdi. İşte Arka Sıradakiler'in Oktayı Bülent Çetinaslan ve rol arkadaşları Temmuz Karikutal ile Sevda Dalgıç'ın ilgi odağı olan o kareleri...

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Bir döneme damga vuran reyting rekortmeni Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç yıllar sonra bir arada görüntülendi.

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Önceki gün yapılan 'Şimdi Yandık' filminin galasına birlikte katılan oyuncular, galaya katılım sağlayanların ilgi odağı oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Dizide Oktay, Yadigar ve Özge karakterlerini canlandıran oyuncular, 'Yeni projeniz var mı?' sorularına 'görüşmeler, toplantılar yapıyoruz' diyerek filmi izlemeye girdiler.

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

İşte yıllar sonra bir araya gelen Arka Sıradakiler ekibinin dikkat çeken o pozu...

Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Öte yandan Arka Sıradakiler'in başrol oyuncusu Bülent Çetinaslan, değişimiyle ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA