Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir arada! Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç için zaman sanki durmuş gibi!

Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:39

Bir dönemin efsane dizilerinden "Arka Sıradakiler", oyuncuları ile zaman zaman merak konusu oluyor. Yayınlandığı dönem fırtınalar estiren dizinin oyuncularının şimdilerde neler yaptığı sosyal medyada araştırılıyor. Son olarak Arka Sıradakiler dizisinin başrol oyuncuları Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Sevda Dalgıç yıllar sonra bir arada görüntülendi. Gözde oyuncuları bir arada görenler büyük ilgi gösterdi. İşte Arka Sıradakiler'in Oktayı Bülent Çetinaslan ve rol arkadaşları Temmuz Karikutal ile Sevda Dalgıç'ın ilgi odağı olan o kareleri...