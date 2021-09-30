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Haberler Galeri Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan son hali ile "Yok artık" dedirtti! 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 30.09.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 09:16

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan son hali ile "Yok artık" dedirtti! 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan sosyal medyayı salladı!

Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Bülent Çetinaslan'ın son hali övgüleri topladı. İşte Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan son hali ile Yok artık dedirtti! 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan sosyal medyayı salladı!

Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan son hali ile Yok artık dedirtti! 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan sosyal medyayı salladı!

Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi.

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Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan son hali ile Yok artık dedirtti! 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan sosyal medyayı salladı!

Bülent Çetinaslan, Arka Sıradakiler dizisinde 2007-2012 yılları arasında kesintisiz olarak rol aldı. Hatta aynı karakterle 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisinde de yüzünü gösterdi. Ancak bu projeden sonra 3 yıllık bir aranın ardından 2014'te TRT Çocuk'ta Pırdino adlı bir animasyon dizide tekrar karşımıza çıktı.

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan son hali ile Yok artık dedirtti! 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan sosyal medyayı salladı!

Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Bülent Çetinaslan'ın son hali övgüleri topladı. İşte Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Arka Sıradakiler’in Oktay’ı Bülent Çetinaslan son hali ile Yok artık dedirtti! 47 yaşındaki Bülent Çetinaslan sosyal medyayı salladı!
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