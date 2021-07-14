Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi inanılır gibi değil! Sevda Dalgıç bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan "Arka Sıradakiler"de 'Özge' karakterine hayat veren oyuncu Sevda Dalgıç, son dönemde magazinde değişimiyle adından söz ettiriyor. Instagram'da 140 bin takipçisi olan Sevda Dalgıç'ın, şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor. Arka Sıradakiler'den sonra "Avlu" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, son haliyle bir kez daha gündem oldu. Bir süredir ekranlardan uzak duran Dalgıç, tazelediği imajıyla yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Büyük beğeni toplayan Sevda Dalgıç'ın fit hali de takipçilerinden tam not aldı...