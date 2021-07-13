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Haberler Galeri Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi inanılır gibi değil! Sevda Dalgıç bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 13.07.2021 06:33 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 06:36

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi inanılır gibi değil! Sevda Dalgıç bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan "Arka Sıradakiler"de 'Özge' karakterine hayat veren oyuncu Sevda Dalgıç, son dönemde magazinde değişimiyle adından söz ettiriyor. Instagram'da 140 bin takipçisi olan Sevda Dalgıç'ın, şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor. Arka Sıradakiler'den sonra "Avlu" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, son haliyle bir kez daha gündem oldu. Bir süredir ekranlardan uzak duran Dalgıç, tazelediği imajıyla yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Büyük beğeni toplayan Sevda Dalgıç'ın fit hali de takipçilerinden tam not aldı...

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi inanılır gibi değil! Sevda Dalgıç bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Sevda Dalgıç, 2007 ile 2012 yılları arasında toplamda 193 bölümü yayınlanan, yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini de Hamdi Alkan'ın üstlendiği fenomen dizi Arka Sıradakiler'de "Özge" karakterini canlandırmıştı.

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi inanılır gibi değil! Sevda Dalgıç bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan "Arka Sıradakiler"de 'Özge' karakterine hayat veren oyuncu Sevda Dalgıç, son dönemde magazinde değişimiyle adından söz ettiriyor.

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Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi inanılır gibi değil! Sevda Dalgıç bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Instagram'da 140 bin takipçisi olan Sevda Dalgıç'ın, şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor.

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi inanılır gibi değil! Sevda Dalgıç bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Arka Sıradakiler'den sonra "Avlu" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, son haliyle bir kez daha gündem oldu.

Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın değişimi inanılır gibi değil! Sevda Dalgıç bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

FİT GÖRÜNTÜSÜ GÖZLERDEN KAÇMADI

Dalgıç, tatil sezonunu Fethiye'de açtı. Arkadaşlarıyla tekne tatili yapan oyuncunun düzgün fiziği gözlerden kaçmadı.

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