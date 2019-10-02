Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! Yüsra Geyik o pozu olay oldu!

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımları olay oluyor. Yüsra Geyik, adeta ekranda izleyicilerin gözlerinin önünde büyüyen bir isim. Güzelliği ile dikkatleri çeken Yüsra Geyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Güzelliğini sergilediği paylaşımı ile çok sayıda beğeni alan Yüsra Geyik'e hayranlarından iltifat içerikli yorumlar geldi. Mükemmel göründüğünü belirten takipçilerinin yanı sıra bazı hayranları da "Sen her zaman çok güzelsin" diye yazdı. Yüsra Geyik birçok kişi tarafından Zeliş olarak tanınıyor. Arka Sokaklar'daki Zeliş karakteriyle hafızalara kazının Yüsra Geyik'in boyu merak konusu oldu. Diziye başladığında küçük bir kız olan Yüsra Geyik, artık genç bir kadın. İşte ünlü isimlerin boyları...