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  • Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! Yüsra Geyik o pozu olay oldu!

dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! o pozu olay oldu!

dizisinin Zeliş'i son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik paylaşımları olay oluyor. Yüsra Geyik, adeta ekranda izleyicilerin gözlerinin önünde büyüyen bir isim. Güzelliği ile dikkatleri çeken Yüsra Geyik, hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Güzelliğini sergilediği paylaşımı ile çok sayıda beğeni alan Yüsra Geyik'e hayranlarından iltifat içerikli yorumlar geldi. Mükemmel göründüğünü belirten takipçilerinin yanı sıra bazı hayranları da "Sen her zaman çok güzelsin" diye yazdı. Yüsra Geyik birçok kişi tarafından Zeliş olarak tanınıyor. Arka Sokaklar'daki Zeliş karakteriyle hafızalara kazının Yüsra Geyik'in boyu merak konusu oldu. Diziye başladığında küçük bir kız olan Yüsra Geyik, artık genç bir kadın. İşte ünlü isimlerin boyları...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 15:12
Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! Yüsra Geyik o pozu olay oldu!

dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran sosyal medyayı salladı. Yüsra Geyik büyük bir kitle tarafından Zeliş olarak tanınıyor. Arka Sokaklar dizisinde yıllarca oyunculuk yapan Yüsra Geyik artık büyüdü. Geyik sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük beğeni kazanıyor. Uzun bir süredir Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakeri ile adeta ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik şimdilerde sosyal medyayı sallıyor. Genç oyuncu, yayınlanmaya başladığı günden bu yana Arka Sokaklar'da boy gösteriyor. "Dizi setinde büyüdü" yorumları yapılan genç oyuncu, şimdilerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in boyu merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin boyları...

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! Yüsra Geyik o pozu olay oldu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! Yüsra Geyik o pozu olay oldu!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! Yüsra Geyik o pozu olay oldu!

ARAS BULUT İYNEMLİ

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! Yüsra Geyik o pozu olay oldu!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! Yüsra Geyik o pozu olay oldu!

HANDE ERÇEL

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! Yüsra Geyik o pozu olay oldu!

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

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