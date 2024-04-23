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Haberler Galeri Arka Sokaklar'in Engin'i İlker İnanoğlu'dan duygu yüklü paylaşım! Kaybettiği babası Türker İnanoğlu'nu o kare ile andı!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 11:58

Arka Sokaklar'in Engin'i İlker İnanoğlu'dan duygu yüklü paylaşım! Kaybettiği babası Türker İnanoğlu'nu o kare ile andı!

Türk sinema sektörünün 'Bay Sinema' lakaplı duayen isim Türker İnanoğlu 2 nisan günü yapılan tüm müdahalelere rağmen 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü ile sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu oğlu İlker İnanoğlu, günler sonra duygusal bir paylaşımda bulundu. Babası Türker İnanoğlu ile çekilmiş karesini paylaşan İlker İnanoğlu "Babamla New Yorkta kız kardeşimi ziyarete gittiğimizde..." notunu düştü. Arka Sokaklar'in Engin'i İlker İnanoğlu'na takipçilerinden ve sevenlerinden yorum yorum yağdı. İşte Filiz Akın ile Türker İnanoğlu'nun oğulları İlker İnanoğlu'nun duygu yüklü paylaşımı...

Arka Sokaklar’in Engin’i İlker İnanoğlu’dan duygu yüklü paylaşım! Kaybettiği babası Türker İnanoğlu’nu o kare ile andı!

Ölümü ile sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu oğlu İlker İnanoğlu, günler sonra duygusal bir paylaşımda bulundu.

Arka Sokaklar’in Engin’i İlker İnanoğlu’dan duygu yüklü paylaşım! Kaybettiği babası Türker İnanoğlu’nu o kare ile andı!

Arka Sokaklar'in Engin'i İlker İnanoğlu'na takipçilerinden ve sevenlerinden yorum yorum yağdı.

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Arka Sokaklar’in Engin’i İlker İnanoğlu’dan duygu yüklü paylaşım! Kaybettiği babası Türker İnanoğlu’nu o kare ile andı!

İşte Filiz Akın ile Türker İnanoğlu'nun oğulları İlker İnanoğlu'nun duygu yüklü paylaşımı...

Arka Sokaklar’in Engin’i İlker İnanoğlu’dan duygu yüklü paylaşım! Kaybettiği babası Türker İnanoğlu’nu o kare ile andı!

Babası Türker İnanoğlu ile çekilmiş karesini paylaşan İlker İnanoğlu "Babamla New Yorkta kız kardeşimi ziyarete gittiğimizde başbaşa çok güzel bir öğlen yemeği yemiştik" notunu düştü.

Arka Sokaklar’in Engin’i İlker İnanoğlu’dan duygu yüklü paylaşım! Kaybettiği babası Türker İnanoğlu’nu o kare ile andı!

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, bir süre önce hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu ile gençlik yıllarında dans ettikleri kareyi paylaştı. Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini kapadı. 2 Nisan Salı günü hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türker İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu ölüm haberi ile yıkılmış eşinin cenaze töreninde gözyaşlarını tutamamıştı.

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