Arka Sokaklar’in Engin’i İlker İnanoğlu’dan duygu yüklü paylaşım! Kaybettiği babası Türker İnanoğlu’nu o kare ile andı!

Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
11:58
Türk sinema sektörünün 'Bay Sinema' lakaplı duayen isim Türker İnanoğlu 2 nisan günü yapılan tüm müdahalelere rağmen 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü ile sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu oğlu İlker İnanoğlu, günler sonra duygusal bir paylaşımda bulundu. Babası Türker İnanoğlu ile çekilmiş karesini paylaşan İlker İnanoğlu "Babamla New Yorkta kız kardeşimi ziyarete gittiğimizde..." notunu düştü. Arka Sokaklar'in Engin'i İlker İnanoğlu'na takipçilerinden ve sevenlerinden yorum yorum yağdı. İşte Filiz Akın ile Türker İnanoğlu'nun oğulları İlker İnanoğlu'nun duygu yüklü paylaşımı...