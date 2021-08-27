Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan imaj değiştirdi görenler tanıyamadı! Onu bir de böyle görün...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar"da 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özgür Ozan, hayranlarıyla buradan da iletişimini sağlıyor. Zaman zaman fotoğraflarını hesabından paylaşan Ozan, son olarak imaj değişikliğine gitti. Yeni projesi için saçını ve sakalını uzatan oyuncu, hayranlarını bir hayli şaşırttı. İşte Özgür Ozan'ın dikkat çeken yeni imajı...