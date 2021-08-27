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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan imaj değiştirdi görenler tanıyamadı! Onu bir de böyle görün...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 08:53

Arka Sokaklar'ın Hüsnü ÇobanÖzgür Ozan imaj değiştirdi görenler tanıyamadı! Onu bir de böyle görün...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar"da 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özgür Ozan, hayranlarıyla buradan da iletişimini sağlıyor. Zaman zaman fotoğraflarını hesabından paylaşan Ozan, son olarak imaj değişikliğine gitti. Yeni projesi için saçını ve sakalını uzatan oyuncu, hayranlarını bir hayli şaşırttı. İşte Özgür Ozan'ın dikkat çeken yeni imajı...

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan imaj değiştirdi görenler tanıyamadı! Onu bir de böyle görün...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar"da 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan imaj değiştirdi görenler tanıyamadı! Onu bir de böyle görün...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özgür Ozan, hayranlarıyla buradan da iletişimini sağlıyor.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan imaj değiştirdi görenler tanıyamadı! Onu bir de böyle görün...

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle sevilen Özgür Ozan'ın diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan imaj değiştirdi görenler tanıyamadı! Onu bir de böyle görün...

Dizinin hayranlarını Hüsnü Çoban karakterine ne olacağını merakla beklerken, Özgür Ozan yeni bir proje için imaj değiştirdi.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan imaj değiştirdi görenler tanıyamadı! Onu bir de böyle görün...

Arka Sokaklar'ın yeni sezon öncesinde bir film projesinde yer alan ünlü oyuncu, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.

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