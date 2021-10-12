Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın eşi ortaya çıktı! Gözlerden uzak tuttuğu eşini görenler şaşkınlık yaşadı!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar", sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özellikle dizide 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan, her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Özgür Ozan'ın hayatını merak eden takipçileri oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Son olarak Ozan'ın gerçek hayattaki eşi ortaya çıktı. Özel hayatını göz önünde yaşamayan Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş...