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Haberler Galeri Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! Sosyal medyada olay oldu
Giriş Tarihi: 09.08.2022 14:37

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! Sosyal medyada olay oldu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan son günlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özgür Ozan'ın hayatını merak eden takipçileri oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları …

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! Sosyal medyada olay oldu

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan son günlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Özgür Ozan'ın hayatını merak eden takipçileri oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! Sosyal medyada olay oldu

Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! Sosyal medyada olay oldu

ÜNLÜ OYUNCU ÖZGÜR OZAN'DAN YILLAR SONRA GELEN 'ÇOCUKLAR DUYMASIN' İTİRAFI!

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle gönüllerde taht kuran Özgür Ozan, Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa konuk oldu.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! Sosyal medyada olay oldu

Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Selami karakteriyle ekrana damgasını vuran Özgür Ozan, fenomen iki karakter hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın gerçek hayattaki çocukları ilgi odağı oldu! Sosyal medyada olay oldu

Arka Sokaklar'da uzun yıllardı Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programına konuk oldu.

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