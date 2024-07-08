Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:49
Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri.... Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş tanınmaz halde! Şöhretin zirvesindeyken şimdi...
Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmişti. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş, bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu. Daha sonra yollarını ayıran eski çift yaşamlarında da radikal değişikliğe gitmişti. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. İşte Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın son hali...