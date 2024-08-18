Giriş Tarihi: 18.08.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
07:56
Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’a takipçilerinden yorum yağdı!
Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser olarak gönüllere taht kuran Uğur Pektaş, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Uğur Pektaş'ın takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımını adeta yorum yağmuruna tuttu. Survivo, Arka Sokaklar gibi yapımlarda izlediğimiz Uğur Pektaş, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Setlerden uzak kalan oyuncu maneviyata yöneldi. Eski eşi Gamze Özçelik'ten Murathan adında bir oğlu olan oyuncu sosyal medya hesabında zaman zaman oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımlar yapıyor. Uğur Pektaş, son olarak sosyal medya bir paylaşım yaptı. Karizmatik oyuncu Uğur Pektaş'a takipçilerinden yorum yağdı. İşte son hali ve o paylaşım…