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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’a takipçilerinden yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 18.08.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 07:56

Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’a takipçilerinden yorum yağdı!

Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser olarak gönüllere taht kuran Uğur Pektaş, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Uğur Pektaş'ın takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımını adeta yorum yağmuruna tuttu. Survivo, Arka Sokaklar gibi yapımlarda izlediğimiz Uğur Pektaş, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Setlerden uzak kalan oyuncu maneviyata yöneldi. Eski eşi Gamze Özçelik'ten Murathan adında bir oğlu olan oyuncu sosyal medya hesabında zaman zaman oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımlar yapıyor. Uğur Pektaş, son olarak sosyal medya bir paylaşım yaptı. Karizmatik oyuncu Uğur Pektaş'a takipçilerinden yorum yağdı. İşte son hali ve o paylaşım…

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’a takipçilerinden yorum yağdı!

45 yaşındaki oyuncu Uğur Pektaş, son haliyle sosyal medyayı salladı. Uğur Pektaş'ın son paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte karizmatik oyuncu Uğur Pektaş'ın son hali...

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’a takipçilerinden yorum yağdı!

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmişti.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’a takipçilerinden yorum yağdı!

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’a takipçilerinden yorum yağdı!

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Gamze Özçelik de Uğur Pektaş da kendilerini maneviyata verdi.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’a takipçilerinden yorum yağdı!

Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekmişti. "Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin..."notunu eklemişti.

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