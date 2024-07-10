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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan manidar paylaşım! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’ın son paylaşımı kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:37

Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan manidar paylaşım! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’ın son paylaşımı kafaları karıştırdı!

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmişti. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş, bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu. Daha sonra yollarını ayıran eski çift yaşamlarında da radikal değişikliğe gitmişti. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Uğur Pektaş'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. İşte Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın son hali...

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan manidar paylaşım! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ın son paylaşımı kafaları karıştırdı!

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Uğur Pektaş'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş "Etrafımızdaki insanları değiştiremeyiz fakat Etrafımızdaki insanları değiştirebiliriz..." notunu ekledi.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan manidar paylaşım! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ın son paylaşımı kafaları karıştırdı!

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmişti.

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Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan manidar paylaşım! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ın son paylaşımı kafaları karıştırdı!

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan manidar paylaşım! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ın son paylaşımı kafaları karıştırdı!

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Gamze Özçelik de Uğur Pektaş da kendilerini maneviyata verdi.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan manidar paylaşım! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş’ın son paylaşımı kafaları karıştırdı!

Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekmişti. "Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin..."notunu eklemişti.

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