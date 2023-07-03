Giriş Tarihi: 03.07.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 16:08

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve çocuğuyla bambaşka bir yaşam sürüyor! Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali...

Bir zamanların iddialı yarışmacısı Pınar Aydın, şimdi evli, mutlu ve çocuklu! Pınar Aydın adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasında duyduk. Kısa sürede sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etti. "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın bir süre önce oyunculuğa da müziğe de ara verdi, Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor. Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" demişti. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...