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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 05.10.2022 06:34

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla duyuran Pınar Aydın, kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.Ünlü isim Pınar Aydın "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol aldıktan sonra oyunculuğa da müziğe de ara verdi. Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor. Şimdilerde setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın'ın yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. İşte Pınar Aydın'ın son hali...

Arka Sokaklar’ın Pınar’ı inanılmaz değişimiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Bir zamanların iddialı yarışmacısıydı Pınar Aydın. 2004 yılında ATV'de yayınlanan müzik yarışması 'Akademi Türkiye'nin üçüncüsü, Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın ise Pınar'ı... 40 yaşını dolduran Pınar Aydın kıvırcık saçları, güzel sesi ve sıcacık mizacıyla Türk halkının beğenisinin toplamıştı. 2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile evlenen iki çocuk annesi Aydın, son yıllarda gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşıyor.

Arka Sokaklar’ın Pınar’ı inanılmaz değişimiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Pınar Aydın adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasında duyduk. Aydın bu yarışmada ilk üçe girmişti.

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Arka Sokaklar’ın Pınar’ı inanılmaz değişimiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Birinci 2007 yılında kaybettiğimiz Barış Akarsu, ikinci ise Tolga Futacı'ydı.

Arka Sokaklar’ın Pınar’ı inanılmaz değişimiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?

2005 yılında 'Savcının Karısı' dizisiyle oyunculuk hayatına atılmış, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinin 'Pınar'ı olarak daha geniş kitlelerce tanınmıştı. "Arka Sokaklar" ve "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın oyunculuğa da müziğe de ara verdi.

Arka Sokaklar’ın Pınar’ı inanılmaz değişimiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Arka Sokaklar'dan ayrılmasının ardından çeşitli projelerde yer almaya devam eden Aydın, 2015 yılında Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi.

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