Giriş Tarihi: 05.10.2022 06:34

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı inanılmaz değişimiyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla duyuran Pınar Aydın, kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.Ünlü isim Pınar Aydın "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol aldıktan sonra oyunculuğa da müziğe de ara verdi. Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor. Şimdilerde setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın'ın yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. İşte Pınar Aydın'ın son hali...