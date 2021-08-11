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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri dışında boyu kadar bir oğlu daha varmış! Görenler şaşkına döndü...
Giriş Tarihi: 11.08.2021 06:29 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 06:39

Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri dışında boyu kadar bir oğlu daha varmış! Görenler şaşkına döndü...

"Arka Sokaklar" dizisinde hayat vediği 'Hakan' karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu, sunucu Ezgi Sertel ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında örnek evliliklerden biri olarak gösterilen ünlü çift, geçtiğimiz yıl ocak ayında ikizleri Mert ve Tibet'i kucaklarına almışlardı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve ikizleriyle sık sık paylaşım yapan ikiliden Ozan Çobanoğlu, son paylaştığı kareyle herkesi hayrete düşürdü. Ozan Çobanoğlu'nun, ikizleri dışında boyu kadar bir oğlu daha olduğu öğrenildi. Oyuncunun sır gibi sakladığı oğlu ve diğer ünlülerin çocuklarını sizler için derledik...

Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri dışında boyu kadar bir oğlu daha varmış! Görenler şaşkına döndü...

Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçtiğimiz yıl ikizlerini kucağına alan Ozan Çobanoğlu'nun bir oğlu daha olduğunu biliyor muydunuz?

Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri dışında boyu kadar bir oğlu daha varmış! Görenler şaşkına döndü...

Kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Ozan Çolakoğlu, ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmesiyle babalık duygusunu ikinci kez yaşamış oldu.

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Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri dışında boyu kadar bir oğlu daha varmış! Görenler şaşkına döndü...

Sosyal medya hesabından zaman zaman ikizleriyle paylaşım yapan ünlü oyuncunun son paylaşımı ise şaşırttı.

Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri dışında boyu kadar bir oğlu daha varmış! Görenler şaşkına döndü...

Doruk adında bir oğlu daha olan oyuncu meğer defalarca oğluyla paylaşım yapmış.

Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri dışında boyu kadar bir oğlu daha varmış! Görenler şaşkına döndü...

Son gönderisinde oğlunun büyüdüğünü ima eden Çobanoğlu, esprili bir yorumda bulundu. Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını "Boynuz kulağı geçermiş. 1.86 boy" notu ile Instagram'da paylaştı.

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