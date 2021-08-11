Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri dışında boyu kadar bir oğlu daha varmış! Görenler şaşkına döndü...

"Arka Sokaklar" dizisinde hayat vediği 'Hakan' karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu, sunucu Ezgi Sertel ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında örnek evliliklerden biri olarak gösterilen ünlü çift, geçtiğimiz yıl ocak ayında ikizleri Mert ve Tibet'i kucaklarına almışlardı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve ikizleriyle sık sık paylaşım yapan ikiliden Ozan Çobanoğlu, son paylaştığı kareyle herkesi hayrete düşürdü. Ozan Çobanoğlu'nun, ikizleri dışında boyu kadar bir oğlu daha olduğu öğrenildi. Oyuncunun sır gibi sakladığı oğlu ve diğer ünlülerin çocuklarını sizler için derledik...