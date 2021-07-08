Arka Sokaklar'ın yıldızı Perihan Ünlücan’dan dobra açıklamalar ‘Şişirilmiş dudaklarınla gözünde rimelle köylü kadın oynamamalısın’

Çocukluk zamanlarınız gözünüzün önünden şöyle bir geçince ne hissediyorsunuz?

Geçen gün bir arkadaşıma çocukluğumu çok özlüyorum dedim. Bunu deme sebebim 'ne yemek yiyorsun?' dedim. Köfte, patates dedi. Annesi yapmış, anne yemeği beni bir anda çocukluğuma götürdü. Yazlıkta kuzenlerimle denizden eve geldiğimizde köfte, patates, makarna, yoğurt olurdu yemekte. :) Mutlulukla o kadar eşdeğerki bazı kokular, lezzetler. Bir anda çocukluğuma götürüyor beni yüzüm gülüyor ama içim biraz burulmuyor değil. O masumiyeti, kaygısızlığı, heyecanı o kadar çok özlüyorum ki… Çocukluk bende çoğunlukla mutluluk demek…