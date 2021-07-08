Arka Sokaklar'ın yıldızı Perihan Ünlücan’dan dobra açıklamalar ‘Şişirilmiş dudaklarınla gözünde rimelle köylü kadın oynamamalısın’

Toplumun dayattığı güzellik standartlarına başkaldıran doğal güzel Perihan Ünlücan 'Estetik yaptırmadım ve makyaj yapmam özel hayatımda doğal halim en sevdiğimi halim' diyenlerden. Daha önce 'Kış Masalı', 'Hatırla Gönül', 'Karadayı' gibi başarılı işlerde izlediğimiz, son olarak ise Arka Sokaklar'da boy gösteren ünlü oyuncu Perihan Ünlücan, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. İşte açık sözlülüğü ve net duruşuyla her zaman adından söz ettiren güzel oyuncu Perihan Ünlücan'dan çok konuşulacak açıklamalar…