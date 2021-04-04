Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkındaki gerçekle şaşırttı! Yüsra Geyik göründüğü gibi değil...

10 yıldan fazla süredir ekran macerasını sürdüren Arka Sokaklar'da Zeliş karakterine hayat vermeye başladığında Yüsra Geyik küçük bir kızdı. Adeta ekranda büyüyen isimlerden olan Yüsra Geyik şimdilerde güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Instagram'da 345 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu Yüsra Geyik sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni ve yorum yağıyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla olay olan Yüsra Geyik düzgün fiziği ile de büyülüyor. Yaşının da ilerlemesiyle güzelliğine güzellik katılan Yüsra Geyik'in estetik operasyon geçirmiş olabileceği de söylentiler arasında. Yüsra Geyik'in yaşını merak eden takipçileri sosyal medyada bu sorunun cevabını aradı. İşte paylaşımlarıyla dikkat çeken Arka Sokaklar'ın Zeliş'iYüsra Geyik'in yaşı...