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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkındaki gerçekle şaşırttı! Yüsra Geyik göründüğü gibi değil...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 14:19

'ın Zeliş'i hakkındaki gerçekle şaşırttı! Yüsra Geyik göründüğü gibi değil...

10 yıldan fazla süredir ekran macerasını sürdüren 'da Zeliş karakterine hayat vermeye başladığında küçük bir kızdı. Adeta ekranda büyüyen isimlerden olan Yüsra Geyik şimdilerde güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor. 'da 345 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu Yüsra Geyik sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Arka Sokaklar dizisinde 'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni ve yorum yağıyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla olay olan Yüsra Geyik düzgün fiziği ile de büyülüyor. Yaşının da ilerlemesiyle güzelliğine güzellik katılan Yüsra Geyik'in estetik operasyon geçirmiş olabileceği de söylentiler arasında. Yüsra Geyik'in yaşını merak eden takipçileri sosyal medyada bu sorunun cevabını aradı. İşte paylaşımlarıyla dikkat çeken ...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkındaki gerçekle şaşırttı! Yüsra Geyik göründüğü gibi değil...

10 yıldan fazla süredir ekran macerasını sürdüren 'da Zeliş karakterine hayat vermeye başladığında küçük bir kızdı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkındaki gerçekle şaşırttı! Yüsra Geyik göründüğü gibi değil...

Adeta ekranda büyüyen isimlerden olan şimdilerde güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakıyor.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkındaki gerçekle şaşırttı! Yüsra Geyik göründüğü gibi değil...

'da 345 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkındaki gerçekle şaşırttı! Yüsra Geyik göründüğü gibi değil...

dizisinde 'ın kızı Zeliş'i canlandıran 'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni ve yorum yağıyor.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik hakkındaki gerçekle şaşırttı! Yüsra Geyik göründüğü gibi değil...

Yaptığı cesur paylaşımlarla olay olan düzgün fiziği ile de büyülüyor.

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